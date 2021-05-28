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Велосипедки возвращаются: 5 стильных вариантов до 2700 рублей

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Слайд, который
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Дина Немцова

Фото: Instagram @dinanemtsova_

Велосипедки празднуют триумфальное возвращение в этом сезоне, и звезды уже во всю демонстрируют результаты подготовки тела к лету. Мы собрали топ-5 классных моделей от 800 до 2700 рублей, на базе которых можно выстроить множество стильных образов. А вдохновение ищем среди модных примеров знаменитостей — листайте галерею!

Дина Немцова показала, как выглядеть стильно даже на природе, замиксовав комплект из топа и велосипедок с бланковой рубашкой — кокетливо расстегнутой и завязанной на талии. Не так давно Елена Перминова выбрала look с шортами для выписки из роддома. Модель зарифмовала их с силуэтным жакетом The Frankie Shop и подобрала мюли в тон. Среди молодых мам велосипедки явно в почете. Так, Эмили Ратажковски дефилирует в них по улицам Нью-Йорка, добавив футболку мужа и пару удобных кед.

Не изменяет облегающим шортам и пышнотелая красотка Эшли Грэм. Модель доказывает, что они отлично смотрятся на любой фигуре, особенно с мюли на шпильках и остромодной сумкой Cassette от Bottega Veneta.

Слайд, который
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Monki, 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали, как звезды с аппетитными формами носят ультраоблегающие платья и длину мини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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