Велосипедки возвращаются: 5 стильных вариантов до 2700 рублей

Дина Немцова показала, как выглядеть стильно даже на природе, замиксовав комплект из топа и велосипедок с бланковой рубашкой — кокетливо расстегнутой и завязанной на талии. Не так давно Елена Перминова выбрала look с шортами для выписки из роддома. Модель зарифмовала их с силуэтным жакетом The Frankie Shop и подобрала мюли в тон. Среди молодых мам велосипедки явно в почете. Так, Эмили Ратажковски дефилирует в них по улицам Нью-Йорка, добавив футболку мужа и пару удобных кед.

Не изменяет облегающим шортам и пышнотелая красотка Эшли Грэм. Модель доказывает, что они отлично смотрятся на любой фигуре, особенно с мюли на шпильках и остромодной сумкой Cassette от Bottega Veneta.