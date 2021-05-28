Велосипедки возвращаются: 5 стильных вариантов до 2700 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @dinanemtsova_
Дина Немцова показала, как выглядеть стильно даже на природе, замиксовав комплект из топа и велосипедок с бланковой рубашкой — кокетливо расстегнутой и завязанной на талии. Не так давно Елена Перминова выбрала look с шортами для выписки из роддома. Модель зарифмовала их с силуэтным жакетом The Frankie Shop и подобрала мюли в тон. Среди молодых мам велосипедки явно в почете. Так, Эмили Ратажковски дефилирует в них по улицам Нью-Йорка, добавив футболку мужа и пару удобных кед.
Не изменяет облегающим шортам и пышнотелая красотка Эшли Грэм. Модель доказывает, что они отлично смотрятся на любой фигуре, особенно с мюли на шпильках и остромодной сумкой Cassette от Bottega Veneta.
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Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали, как звезды с аппетитными формами носят ультраоблегающие платья и длину мини. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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