Елена Перминова в велосипедках и жакете за 26 000 рублей выписалась из роддома

Елена Перминова и Александр Лебедев стали родителями в четвертый раз — 15 мая у супругов родился сын Саша. А уже через пять дней многодетная мама выписалась из роддома и поделилась семейными фото уже в новом составе. Одно можно сказать точно: Елена в отличной форме и уже хвастается стройными ногами в облегающих шортах.