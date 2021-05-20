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Елена Перминова в велосипедках и жакете за 26 000 рублей выписалась из роддома

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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Елена Перминова и Александр Лебедев стали родителями в четвертый раз — 15 мая у супругов родился сын Саша. А уже через пять дней многодетная мама выписалась из роддома и поделилась семейными фото уже в новом составе. Одно можно сказать точно: Елена в отличной форме и уже хвастается стройными ногами в облегающих шортах.

Велосипедки отмечают триумфальное возвращение в этом сезоне. Перминова выбрала те, что приближаются к тону кожи, и зарифмовала их с удлиненным силуэтным жакетом-«коконом». Модель в оттенке капучино от The Frankie Shop, одного из любимых брендов Елены, обошлась около 26 000 рублей. Завершили образ плетеные мюли на изящных kitten heels.

Елена Перминова и Александр Лебедев с детьми / Instagram @lenaperminova

Напомним, что Александр Лебедев и Елена Перминова вместе воспитывают 11-летнего сына Никиту, 9-летнего Егора и 7-летнюю Арину. Четвертую беременность пара не скрывала, пол ребенка поклонники тоже узнали в числе первых. Сын Саша родился на 3 недели раньше предполагаемого срока. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram

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