Елена Перминова в велосипедках и жакете за 26 000 рублей выписалась из роддома
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Велосипедки отмечают триумфальное возвращение в этом сезоне. Перминова выбрала те, что приближаются к тону кожи, и зарифмовала их с удлиненным силуэтным жакетом-«коконом». Модель в оттенке капучино от The Frankie Shop, одного из любимых брендов Елены, обошлась около 26 000 рублей. Завершили образ плетеные мюли на изящных kitten heels.
Напомним, что Александр Лебедев и Елена Перминова вместе воспитывают 11-летнего сына Никиту, 9-летнего Егора и 7-летнюю Арину. Четвертую беременность пара не скрывала, пол ребенка поклонники тоже узнали в числе первых. Сын Саша родился на 3 недели раньше предполагаемого срока. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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