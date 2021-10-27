Валерия примерила образ танцовщицы кабаре — с опасной длиной и перьями
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @valeriya
Для выступления в Кремлевском дворце Валерия выбрала фактурное платье-блейзер 16Arlington — экстремально короткой длины, с низом и манжетами, расшитыми перьями страуса. К наряду — черные колготки, которые подчеркнули стройность ног, в паре с замшевыми лодочками — берите на заметку лайфхак для создания вау-эффекта бесконечных ног. Завершил образ яркий мейкап с жгуче-алой помадой.
Артистка доказала, что в маленьком черном платье невозможно выглядеть слишком шикарно или слишком скромно. С ней согласились поклонники и звездные коллеги во главе с Инной Маликовой и певицей Варварой.
Фото: Instagram @valeriya
Не так давно Валерия дала настоящий модный мастер-класс на тему ярких акцентов в образах. Как одеться, чтобы не заскучать от серости будней, ищите по ссылке. А о том, как стильно носить дымчатые оттенки, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @valeriya