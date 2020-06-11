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Валерия примерила молодежный образ с тренчем и брутальной цепью на шее

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Валерия показала стильный лифтолук с тренчем

Фото: Instagram @valeriya

Валерия порадовала поклонников, опубликовав новый стильный «лифтолук» в своем Instagram. 52-летняя певица примерила молодежный образ и показала, как миксовать остромодные детали.

Валерия собрала трендовый casual-аутфит из базовых элементов. В главной роли — классический песочно-бежевый тренч длины миди — знаковая модель от Burberry. К нему подобраны джинсы высокой посадки из темного денима и белая футболка в полоску. Скрепил союз ремень с увесистой пряжкой с монограммой Louis Vuitton и кожаная сумка с узнаваемыми символами бренда. Внимание привлекают детали — акцентные украшения в духе statement. Певица взяла за основу золотистое колье-цепь, которое дополняют массивные серьги и несколько золотых колец на пальцах. Не обошлось и без главного аксессуара — защитной маски.

Валерия часто удивляет поклонников смелыми образами, умело играя главными сезонными трендами. Ранее мы рассказывали о модных приемах звезды, которые стоит взять на вооружение для вечеринок, путешествий и не только. Какие аутфиты певицы вы с легкостью сможете повторить — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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