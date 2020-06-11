Валерия примерила молодежный образ с тренчем и брутальной цепью на шее

Валерия часто удивляет поклонников смелыми образами, умело играя главными сезонными трендами. Ранее мы рассказывали о модных приемах звезды, которые стоит взять на вооружение для вечеринок, путешествий и не только. Какие аутфиты певицы вы с легкостью сможете повторить — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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