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На вечеринку, в путешествие и не только: стильные образы певицы Валерии, которые легко повторить

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Стиль Валерии — настоящий пример того, как легко гардероб может адаптироваться к насыщенному графику. Певица часто делится трендовыми аутфитами в своем Instagram, получая восторженные комплименты не только в адрес подтянутой фигуры, но и удачно подобранных нарядов. Учимся подстраиваться к различным ситуациям: Passion.ru выделил 3 стильных образа Валерии, которые может повторить каждая!

На вечеринку — монолук в молочных оттенках

Фото: Instagram

Платье-комбинация — вариант на все случаи жизни: от громких вечеринок до концертов классической музыки. За настроение в этом сезоне отвечает гамма молочных оттенков и кипенно-белый, провозглашенный одним из фаворитов фэшиониста. Изучаем, как носить будуарные детали, чтобы выглядеть гармонично при любой смене планов!

  1. Платье LN Family, цена по запросу. 2. Сумка Coccinelle, 34 320 руб. 3. Украшение Ekonika, 1 490 руб. 4. Блейзер windsor., 49 980 руб. 5. Ботильоны Alla Pugachova, 14 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Total white занял ключевые позиции в пособии по главным трендам сезона. В таком вечернем комплекте шелковая комбинация абсолютно счастлива в тандеме с удлиненным двубортным блейзером. Скучно точно не будет, если добавить пару остромодных ботильонов на фигурном каблуке и броские украшения.

На прогулку — «кофейное» пальто и золотистые ботильоны

Фото: Instagram

Пара базовых вещей плюс акцентные детали — беспроигрышная формула для тех, кто не боится нарушать правила. Валерия — яркий тому пример: независимо от того, куда предстоит отправиться, немного блеска точно не повредит. Избегая чрезмерной серости будней, звезда добавляет золотистый металлик и выигрывает в модном соревновании!

  1. Пальто Akhmdullina Dreams, цена по запросу. 2. Джемпер Emka, 4 790 руб. 3. Брюки Woolrich, цена по запросу. 4. Ботилоны Guess Jeans, цена по запросу. 5. Сумка Emka, 4 790 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Образ в кофейно-бежевой гамме — абсолютный мастхэв на каждый день. Особенно тогда, когда все гениальное действительно просто: максимально уютный джемпер oversize, лаконичные свободные брюки, пальто-халат и главный акцент — золотистые ботильоны на шпильке.

В путешествие — расслабленный сафари-образ

Фото: Instagram

Для путешествия Валерия замиксовала casual и классику сафари в равных пропорциях. Певица выстроила образ вокруг камуфляжных оттенков — хаки, оливкового, таупового. Свободный силуэт, многослойность и комфорт — обязательно для запоминания!

  1. Брюки Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 2. Куртка Marc O'Polo, 18 990 руб. 3. Футболка Akhmadullina Dreams, цена по запросу 4. Сумка Fetiche, 29 500 руб. 5. Кеды Jana, 5 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Наполняем багаж стильными и практичными вещами и связываем все оттенки хаки в единый микс — этот цвет заставит поверить в свою силу в этом сезоне. Свободные брюк, однотонная футболка и кеды — все, что нужно для модного сафари.

Некоторые из перечисленных приемов использует и Амаль Клуни в своих образах. Всемирно известная юрист мастерски носит total white и точно знает, как выглядеть на все сто в любой ситуации. Подробнее читайте на Passion.ru!

Фото: Екатерина Ширинкина, Instagram, архивы пресс-служб

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