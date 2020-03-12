На вечеринку, в путешествие и не только: стильные образы певицы Валерии, которые легко повторить

Наполняем багаж стильными и практичными вещами и связываем все оттенки хаки в единый микс — этот цвет заставит поверить в свою силу в этом сезоне. Свободные брюк, однотонная футболка и кеды — все, что нужно для модного сафари.

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