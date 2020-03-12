На вечеринку, в путешествие и не только: стильные образы певицы Валерии, которые легко повторить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
На вечеринку — монолук в молочных оттенках
Фото: Instagram
Платье-комбинация — вариант на все случаи жизни: от громких вечеринок до концертов классической музыки. За настроение в этом сезоне отвечает гамма молочных оттенков и кипенно-белый, провозглашенный одним из фаворитов фэшиониста. Изучаем, как носить будуарные детали, чтобы выглядеть гармонично при любой смене планов!
Фото: Архивы пресс-служб
Total white занял ключевые позиции в пособии по главным трендам сезона. В таком вечернем комплекте шелковая комбинация абсолютно счастлива в тандеме с удлиненным двубортным блейзером. Скучно точно не будет, если добавить пару остромодных ботильонов на фигурном каблуке и броские украшения.
На прогулку — «кофейное» пальто и золотистые ботильоны
Фото: Instagram
Пара базовых вещей плюс акцентные детали — беспроигрышная формула для тех, кто не боится нарушать правила. Валерия — яркий тому пример: независимо от того, куда предстоит отправиться, немного блеска точно не повредит. Избегая чрезмерной серости будней, звезда добавляет золотистый металлик и выигрывает в модном соревновании!
Фото: Архивы пресс-служб
Образ в кофейно-бежевой гамме — абсолютный мастхэв на каждый день. Особенно тогда, когда все гениальное действительно просто: максимально уютный джемпер oversize, лаконичные свободные брюки, пальто-халат и главный акцент — золотистые ботильоны на шпильке.
В путешествие — расслабленный сафари-образ
Фото: Instagram
Для путешествия Валерия замиксовала casual и классику сафари в равных пропорциях. Певица выстроила образ вокруг камуфляжных оттенков — хаки, оливкового, таупового. Свободный силуэт, многослойность и комфорт — обязательно для запоминания!
Фото: Архивы пресс-служб
Наполняем багаж стильными и практичными вещами и связываем все оттенки хаки в единый микс — этот цвет заставит поверить в свою силу в этом сезоне. Свободные брюк, однотонная футболка и кеды — все, что нужно для модного сафари.
Некоторые из перечисленных приемов использует и Амаль Клуни в своих образах. Всемирно известная юрист мастерски носит total white и точно знает, как выглядеть на все сто в любой ситуации. Подробнее читайте на Passion.ru!
Фото: Екатерина Ширинкина, Instagram, архивы пресс-служб
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