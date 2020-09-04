Валерия блеснула в «кукольном» кардигане цвета горчицы и собрала комплименты
Фото: Instagram @valeriya
Для ужина в компании дочери Иосифа Пригожина Лизы Валерия выбрала аутфит, в основе которого — остромодные оттенки охры. В главных ролях — брюки-палаццо с завышенной талией и незаменимая в межсезонье деталь — укороченный «кукольный» кардиган. Артистка сделала ставку на объем и свободный силуэт. Соединил дуэт белоснежный топ с массивной линией плеч. В дополнение — небольшая, но вместительная сумка с узнаваемой монограммой Louis Vuitton, и актуальные массивные цепи, украшающие хрупкую шею.
Фолловеры не скупились на комплименты, восхищаясь стилем и молодостью артистки. «Вы как всегда лучезарная, обаятельная и привлекательная женщина», «Валерия, какая же вы красивая!», «Валерия, возраст не определить — ты супер!», «Красавицы-девочки», «Великолепная!» — пишут в комментариях.
Напоминаем, что в конце августа Валерия отметила свадьбу своего младшего сына Арсения Шульгина. О том, как проходило торжество и какие подарки получили молодожены, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @valeriya
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