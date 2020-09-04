Валерия блеснула в «кукольном» кардигане цвета горчицы и собрала комплименты

Напоминаем, что в конце августа Валерия отметила свадьбу своего младшего сына Арсения Шульгина. О том, как проходило торжество и какие подарки получили молодожены, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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