Уроки флирта: королева Нидерландов показала точеные ноги в короткой юбке
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Фото: Globallook
И действительно, королева Максима в последнее время пристрастилась к брюкам-палаццо и платьям длины мидакси. Поэтому образ с юбкой-колоколом выше колен в исполнении ее светлости заслуживает внимания. Супруга Виллема-Александра не только показала стройные ноги с лучших ракурсов, но и совершила оммаж самому королевскому цвету — насыщенному лиловому. Кроме того, он является символом движения суфражисток.
Максима отдала ультрафиолету главные роли в образе, поддержав миниатюрным клатчем цвета пудры и замшевыми лодочками в тон (телесные колготки на месте).
Globallook
Globallook
Впрочем, Брижит Макрон и Джилл Байден часто экспериментируют с длиной, поэтому увидеть их в мини — обычное дело. У первой леди США из-за этого даже случались конфузы на важных встречах — подробнее о самых коварных юбках супруги Джо Байдена читайте в материале Passion.ru.
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Фото: Globallook