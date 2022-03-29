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Уроки флирта: королева Нидерландов показала точеные ноги в короткой юбке

Королева Нидерландов Максима отправилась в Роттердам по случаю открытия денежной недели в музее Кюнстхал. Ее величество, определенно, была в чудесном настроении — улыбалась без остановки, приветствовала публику и даже отправляла воздушные поцелуи. Для визита монаршая особа выбрала монохромный образ с юбкой нескромной длины, которую носит крайне редко.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Королева Максима

Фото: Globallook

И действительно, королева Максима в последнее время пристрастилась к брюкам-палаццо и платьям длины мидакси. Поэтому образ с юбкой-колоколом выше колен в исполнении ее светлости заслуживает внимания. Супруга Виллема-Александра не только показала стройные ноги с лучших ракурсов, но и совершила оммаж самому королевскому цвету — насыщенному лиловому. Кроме того, он является символом движения суфражисток.

Максима отдала ультрафиолету главные роли в образе, поддержав миниатюрным клатчем цвета пудры и замшевыми лодочками в тон (телесные колготки на месте).

Королева Максима

Globallook

Королева Максима

Globallook

Впрочем, Брижит Макрон и Джилл Байден часто экспериментируют с длиной, поэтому увидеть их в мини — обычное дело. У первой леди США из-за этого даже случались конфузы на важных встречах — подробнее о самых коварных юбках супруги Джо Байдена читайте в материале Passion.ru.

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Фото: Globallook

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