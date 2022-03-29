Уроки флирта: королева Нидерландов показала точеные ноги в короткой юбке

И действительно, королева Максима в последнее время пристрастилась к брюкам-палаццо и платьям длины мидакси. Поэтому образ с юбкой-колоколом выше колен в исполнении ее светлости заслуживает внимания. Супруга Виллема-Александра не только показала стройные ноги с лучших ракурсов, но и совершила оммаж самому королевскому цвету — насыщенному лиловому. Кроме того, он является символом движения суфражисток.

Максима отдала ультрафиолету главные роли в образе, поддержав миниатюрным клатчем цвета пудры и замшевыми лодочками в тон (телесные колготки на месте).