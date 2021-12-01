Ультрамини vs платье-«обертка»: голосуйте за самый яркий образ Ренаты Литвиновой

Слушайте и запоминайте: колготки с принтом, пусть даже самым лаконичным, — абсолютный тренд. Равно как и цветные варианты, захватившие подиумы в этом году. Рената подсказывает, что носить их следует с асимметричным платьем и не опасаться самой короткой длины. Актриса выбрала Nina Ricci — с абстрактным облачным паттерном и фигурным лифом. Дополнили образ кипенно-белые туфли, будто разрисованные маркером.