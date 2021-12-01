Ультрамини vs платье-«обертка»: голосуйте за самый яркий образ Ренаты Литвиновой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Слушайте и запоминайте: колготки с принтом, пусть даже самым лаконичным, — абсолютный тренд. Равно как и цветные варианты, захватившие подиумы в этом году. Рената подсказывает, что носить их следует с асимметричным платьем и не опасаться самой короткой длины. Актриса выбрала Nina Ricci — с абстрактным облачным паттерном и фигурным лифом. Дополнили образ кипенно-белые туфли, будто разрисованные маркером.
Второй выход — для фотосессии, в которой Литвинова примерила образ, чем-то напоминающий облик Круэллы из нашумевшей премьеры 2021 года. В главной роли, конечно же, Balenciaga — алое платье-«обертка», интригующе оголяющее линию ключиц. К нему — сет из украшений в лучших традициях стейтмент: серьги в виде гигантских бантов и кольцо. Завершающий штрих — брутальные очки-маска.
Не так давно Виктория Бекхэм примерила изумрудную комбинацию и перещеголяла даже профессиональную модель с собственного показа. Кому шелка больше к лицу — голосуйте в материале Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall / Globallook