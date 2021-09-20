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Колготки самых смелых оттенков — главный тренд года: как их носить

Сентябрь переполнен ключевыми светскими и модными событиями — настолько, что за ними трудно уследить. В Лондоне, например, подходит к завершению Неделя моды, которая снова поддерживает новые имена и самые смелые тенденции. Судя по последним сезонам, цветные колготки отмечают свое триумфальное возвращение. На этот раз все серьезно: смотрим, как их носить!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Richard Malone

Фото: Vogue.com

Самое модное будущее ярким колготкам пророчил David Koma в коллекции Resort 2022 — в ней главные роли были отведены оттенкам лаванды, апельсина и канареечному желтому. Недавно на кинофестивале в Венеции итальянская топ-модель Мариякарла Босконо выгуливала колготки цвета бордо в паре с платьем Jean Paul Gaultier — берем пример!

Мариякарла Босконо

Мариякарла Босконо

Фото: Dpa

Лондонский подиум буквально кишит самыми разнообразными оттенками во главе с электрическим синим, как у Richard Malone, и салатовым. Дизайнеры предлагают носить их с чем угодно и куда угодно — хоть в офис, если дресс-код позволяет. Возвращаются белоснежные колготки, которые мы когда-то носили в школе, а также капрон с фантазийными паттернами, для которых еще нужно набраться смелости. У Molly Goddard ключевые роли заняли плотные полосатые гольфы, которые слегка комично зарифмованы с кюлотами и обувью на платформе.

Фото: Vogue.com / Dpa