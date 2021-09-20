Колготки самых смелых оттенков — главный тренд года: как их носить
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Самое модное будущее ярким колготкам пророчил David Koma в коллекции Resort 2022 — в ней главные роли были отведены оттенкам лаванды, апельсина и канареечному желтому. Недавно на кинофестивале в Венеции итальянская топ-модель Мариякарла Босконо выгуливала колготки цвета бордо в паре с платьем Jean Paul Gaultier — берем пример!
Фото: Dpa
Лондонский подиум буквально кишит самыми разнообразными оттенками во главе с электрическим синим, как у Richard Malone, и салатовым. Дизайнеры предлагают носить их с чем угодно и куда угодно — хоть в офис, если дресс-код позволяет. Возвращаются белоснежные колготки, которые мы когда-то носили в школе, а также капрон с фантазийными паттернами, для которых еще нужно набраться смелости. У Molly Goddard ключевые роли заняли плотные полосатые гольфы, которые слегка комично зарифмованы с кюлотами и обувью на платформе.
Фото: Vogue.com / Dpa