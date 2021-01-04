«Туфли шик, а вы - богиня»: поклонники восхитились новым образом Екатерины Варнавы
Фото: instagram.com/kativarnava
Девушка запечатлена в черном кружевном платье и ярко зеленой кофте с длинными рукавами и обнаженными плечами. Для вечера она выбрала элегантные черные туфли-лодочки на каблуках. Варнава присела на край оранжевого дивана.
«Божечки мои, какие туфельки», - позавидовали поклонницы. «Туфли шик, а вы - богиня», - написали в комментариях. «Ты - как поцелуй звезд», - обратился к Варнава подписчик. «Стильный наряд. Нет слов», - добавили другие. «Кофтейка зеленая и туфельки огонь», - решили юзеры.
Ранее Екатерина Варнава отметила 36-летие забавным видео в красном мини-платье. Она записала шутливое видео с забавными танцами. Но праздничный наряд она не забыла - звезда появилась в эффектном коротком красном платье-футляре и похвасталась стройными ногами. Харизматичную телеведущую тепло поздравили с днем рождения поклонники.
В начале декабря 2020 года Варнава взорвала Сеть умопомрачительным образом стюардессы. На фотографии актриса появилась в ярко-синей форме стюардессы и соответствующем головном уборе. Макияж соответствовал образу - лаконичный мейк глаз дополняла яркая красная помада.
Фото: Instagram/@kativarnava
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