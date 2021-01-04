«Туфли шик, а вы - богиня»: поклонники восхитились новым образом Екатерины Варнавы

Девушка запечатлена в черном кружевном платье и ярко зеленой кофте с длинными рукавами и обнаженными плечами. Для вечера она выбрала элегантные черные туфли-лодочки на каблуках. Варнава присела на край оранжевого дивана.

«Божечки мои, какие туфельки», - позавидовали поклонницы. «Туфли шик, а вы - богиня», - написали в комментариях. «Ты - как поцелуй звезд», - обратился к Варнава подписчик. «Стильный наряд. Нет слов», - добавили другие. «Кофтейка зеленая и туфельки огонь», - решили юзеры.