Екатерина Варнава взорвала Сеть умопомрачительным образом стюардессы
Фото: www.instagram.com/kativarnava/?hl=ru
Екатерина Варнава порадовала своих поклонников неожиданной фотосессией, и предстала в своем Instagram в образе стюардессы «VarnavaAirlines». Один из кадров с тематической фотосессии появился сегодня в блоге актрисы.
«Ну допустим...», — прокомментировала фотосет Екатерина.
На фотографии актриса появилась в ярко-синей форме стюардессы и соответствующем головном уборе. Макияж соответствует образу — лаконичный мейк глаз дополняет яркая красная помада.
Поклонники Варнавы были в восторге и поиронизировали на этот счет и сделали актрисе множество комплиментов:
«Курицу с рисом, пожалуйста))», «Куда летает ваша авиакомпания? Хотя... какая разница? С вами хоть куда», «Катюша прелесть!», «Как всегда офигенная!», «Шикарно! Все бы так выглядели! Красавица!», «А что, полетели! И желательно никогда не садится!», «Вот ..то что предназначено судьбой!! В десяточку!!», «Катерина, куда путь держим?)», «Класс! Хоть какой-то способ вылететь из страны», «И мечта взять в лизинг Боинг в кредитном отделе банка, вместе с шашлышечной для кошечек- осуществилась!!!», «Как бы не была одета, накрашена, всегда высший пилотаж».
Фото и видео: Instagram Екатерины Варнавы
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