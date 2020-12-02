Екатерина Варнава взорвала Сеть умопомрачительным образом стюардессы

Екатерина Варнава порадовала своих поклонников неожиданной фотосессией, и предстала в своем Instagram в образе стюардессы «VarnavaAirlines». Один из кадров с тематической фотосессии появился сегодня в блоге актрисы.

«Ну допустим...», — прокомментировала фотосет Екатерина.

На фотографии актриса появилась в ярко-синей форме стюардессы и соответствующем головном уборе. Макияж соответствует образу — лаконичный мейк глаз дополняет яркая красная помада.