Топурия и Дайнеко носят пижамы в город: выбираем, кто это делает круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Виктория Дайнеко выбрала атласную двойку цвета розовой пудры на базе прямых брюк и струящегося кимоно. Замиксован комплект с васильковыми лодочками на шпильках и миниатюрной сумкой Saint Laurent, вторящей гамме образа. Дополняют образ акцентные украшения, собранные по принципу многослойности.
Кети Топурия выгуляла пижаму на торжественную линейку в честь 1 Сентября. Певица сделала ставку на максимально свободный силуэт — с объемной сорочкой и широкими брюками. Скрепил союз тренч цвета пыльной розы, войлочные лоферы Gucci и очки Saint Laurent в оправе ромбовидной формы.
Фото: Instagram @keti_one_official
В мире, который оправляется от последствий пандемии, комфорт стал базой. В ход идут треники, которые стали полноправной частью повседневного и даже вечернего гардероба. Например, Рианна носит их на свидания с Asap Rocky, а Ким Кардашьян миксует их с обувью на шпильке. Подробности — на Passion.ru.
Фото: Instagram @keti_one_official / @victoriadaineko