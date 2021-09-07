Топурия и Дайнеко носят пижамы в город: выбираем, кто это делает круче

В мире, который оправляется от последствий пандемии, комфорт стал базой. В ход идут треники, которые стали полноправной частью повседневного и даже вечернего гардероба. Например, Рианна носит их на свидания с Asap Rocky, а Ким Кардашьян миксует их с обувью на шпильке. Подробности — на Passion.ru.