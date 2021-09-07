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Топурия и Дайнеко носят пижамы в город: выбираем, кто это делает круче

Будуарные шелковые пижамы вышли из спален на улицы больших городов. Тут же попали и в гардеробы селебрити, заняв свои места в окружении дизайнерских сумок и обуви за сотни долларов. Желание погрузиться в уютные объятия шелка осенью вполне закономерно — смотрим, как это делают звездные красотки и голосуем за самый эффектный образ!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram @victoriadaineko

Виктория Дайнеко выбрала атласную двойку цвета розовой пудры на базе прямых брюк и струящегося кимоно. Замиксован комплект с васильковыми лодочками на шпильках и миниатюрной сумкой Saint Laurent, вторящей гамме образа. Дополняют образ акцентные украшения, собранные по принципу многослойности.

Кети Топурия выгуляла пижаму на торжественную линейку в честь 1 Сентября. Певица сделала ставку на максимально свободный силуэт — с объемной сорочкой и широкими брюками. Скрепил союз тренч цвета пыльной розы, войлочные лоферы Gucci и очки Saint Laurent в оправе ромбовидной формы.

Кети Топурия с дочкой

Кети Топурия с дочкой

Фото: Instagram @keti_one_official

В мире, который оправляется от последствий пандемии, комфорт стал базой. В ход идут треники, которые стали полноправной частью повседневного и даже вечернего гардероба. Например, Рианна носит их на свидания с Asap Rocky, а Ким Кардашьян миксует их с обувью на шпильке. Подробности — на Passion.ru.

Фото: Instagram @keti_one_official / @victoriadaineko