Сегодня в 10:00

Кардашьян, Рианна и другие звезды, которые носят треники и в пир, и в мир

Треники стали полноправной частью ежедневной базы, поэтому первые модницы Instagram носят их и в пир, и в мир. Ким Кардашьян продолжает цитировать тенденции 2000-х годов, делая это и в своих аутфитах, и в бизнесе. Для собственного бренда звезда выпускает велосипедки и треники всех мастей, включая вернувшиеся из нулевых велюровые. Вспомнив похождения с подругой Пэрис Хилтон и легендарные образы с Juicy Couture, экс-супруга Канье Уэста сколотила целое состояние на бархатных костюмах, слегка модернизировав фасоны. Вдохновляемся дефиле икон гламура и смотрим, как спортивные брюки носят сегодня.