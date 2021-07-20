Кардашьян, Рианна и другие звезды, которые носят треники и в пир, и в мир
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Фото: Globallook
Кайли Дженнер
Младшая сестра Ким Кайли Дженнер давно облюбовала джоггеры, причем не только для спорта и путешествий. Юная миллиардерша носит их с пестрыми топами-бандо и использует остромодный трюк, превращая в топы шелковые платки. Еще один лайфхак — носить плотные носки поверх треников и пару брутальных кроссовок силуэта девяностых годов.
Фото: Instagram @kyliejenner
Рианна
Рианна утверждает, что спортивный костюм легко может заменить коктейльное платье. Отправляясь на свидание с A$AP Rocky в ресторан, певица выбрала классику Adidas, а к ней — вместительную сумку и остромодные босоножки Stretch от Bottega Veneta. Мастер-класс по применению спортшика определенно стоит взять у Ри.
Фото: Eastnews
Кэти Холмс
Папарацци застукали Кэти Холмс на улицах Нью-Йорка в максимально расслабленном аутфите с «домашними» трениками и укороченным топом цвета Барби. Звезда явно не хотела тратить время на сложносочиненный образ, но и тренды сезона в стороне не оставила. На шопинг и за кофе — в актуальных кожаных сандалиях-пантолетах и с очками в оправе а-ля винтаж.
Фото: Eastnews
Кристина Агилера
У Кристины Агилеры отношения с трениками сложились давно, и поп-дива знает наверняка, как вписать их в образ. Джоггеры в оттенке Navy показали абсолютную совместимость с ультраоблегающим топом цвета васильков. Прогуляться по Лос-Анджелесу со стаканчиком латте певица отправилась в взрывных хайтопах Nike, за которыми охотятся первые модницы Инстаграма, c мини-сумкой и акцентными украшениями — массивными цепями и серьгами-кольцами.
Фото: Instagram @xtina
Сара Джессика Паркер
Для Сары Джессики Паркер плотный график съемок нового сезона «Секса в большом городе» не помеха. Актриса успевает заглянуть в свой обувной бутик и пообщаться с покупателями. Навстречу будням — в стиле Кэрри Брэдшоу, неотъемлемая часть которого — каблуки головокружительной высоты. Миссис Паркер решила не жертвовать комфортом и зарифмовала их с объемными трениками.
Фото: Eastnews
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Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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