Носите мешковатые треники с ботильонами на шпильке как Ким Кардашьян
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ким поставила во главу угла остромодный графитовый цвет. На ней облегающий топ с подчеркнутым декольте и пара свободных треников. К последним звезда реалити предпочитает добавлять не кроссовки, а текстильные ботильоны Yeezy на шпильках экстремальной высоты. Дополняет аутфит гиперобъемная дубленка насыщенного морковного оттенка (одного из лидеров в палитре сезона) и гигантская крокодиловая сумка Hermès Birkin.
Фото: Instagram @kimkardashian
Знаменитости во главе с Ким Кардашьян, Рианной и Кристиной Агилерой носят спортивные брюки и в пир, и в мир. Более универсального дополнения к осеннему гардеробу найти и правда трудно, поэтому миксуйте его с обувью на каблуке, классическими блейзерами и бланковыми рубашками. Подробные инструкции с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian