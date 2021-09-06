Носите мешковатые треники с ботильонами на шпильке как Ким Кардашьян

Знаменитости во главе с Ким Кардашьян, Рианной и Кристиной Агилерой носят спортивные брюки и в пир, и в мир. Более универсального дополнения к осеннему гардеробу найти и правда трудно, поэтому миксуйте его с обувью на каблуке, классическими блейзерами и бланковыми рубашками. Подробные инструкции с фото ищите в материале Passion.ru.