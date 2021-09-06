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Носите мешковатые треники с ботильонами на шпильке как Ким Кардашьян

Ким Кардашьян передала привет с борта частного джета, а заодно показала, какие образы выбирает для путешествий. Ставка — на комфорт: максимально расслабленные силуэты, топ собственного производства, практичные аксессуары. Запоминаем, что добавить в свой аутфит, чтобы выглядеть стильно даже во время перелетов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Ким поставила во главу угла остромодный графитовый цвет. На ней облегающий топ с подчеркнутым декольте и пара свободных треников. К последним звезда реалити предпочитает добавлять не кроссовки, а текстильные ботильоны Yeezy на шпильках экстремальной высоты. Дополняет аутфит гиперобъемная дубленка насыщенного морковного оттенка (одного из лидеров в палитре сезона) и гигантская крокодиловая сумка Hermès Birkin.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Знаменитости во главе с Ким Кардашьян, Рианной и Кристиной Агилерой носят спортивные брюки и в пир, и в мир. Более универсального дополнения к осеннему гардеробу найти и правда трудно, поэтому миксуйте его с обувью на каблуке, классическими блейзерами и бланковыми рубашками. Подробные инструкции с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @kimkardashian