Топ за 1 200 рублей и сумка Prada: сколько стоит look Виктории Лопыревой

С первого взгляда мало кто узнает новинку от Zara в аутфите звезды. Стоимость белоснежного кроп-топа — всего 1 199 рублей, и мы уже пророчим ему скорый Sold Out. Образ, выстроенный на игре контрастов, дополняют эффектные мюли Alexander Wang на головокружительно высоких шпильках. Их стоимость — около 49 000 рублей.

Финальный штрих — узнаваемая и неуловимая сумка Cleo от Prada за 160 000 рублей. Аксессуар, названный самой модной вещью года, полюбился многим знаменитостям. Не так давно им хвасталась дочь Анастасии Заворотнюк Анна.