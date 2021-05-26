Топ за 1 200 рублей и сумка Prada: сколько стоит look Виктории Лопыревой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lopyrevavika
С первого взгляда мало кто узнает новинку от Zara в аутфите звезды. Стоимость белоснежного кроп-топа — всего 1 199 рублей, и мы уже пророчим ему скорый Sold Out. Образ, выстроенный на игре контрастов, дополняют эффектные мюли Alexander Wang на головокружительно высоких шпильках. Их стоимость — около 49 000 рублей.
Финальный штрих — узнаваемая и неуловимая сумка Cleo от Prada за 160 000 рублей. Аксессуар, названный самой модной вещью года, полюбился многим знаменитостям. Не так давно им хвасталась дочь Анастасии Заворотнюк Анна.
Фото: Instagram @lopyrevavika
Ранее мы рассказывали о любимой сумке нидерландской королевы Максимы, которой, как и Ее Величеству, уже исполнилось 50 лет. Подробнее о винтажном трофее — в материале Passion.ru.
Фото: Instagram
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