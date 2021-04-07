Дочь Заворотнюк выгуляла сумку за 160 000 рублей — где купить дешевле

К эстетике лихих годов обратилась и Анна, которая выстроила аутфит вокруг брутальной косухи oversize, удобных треников и кроссовок Chanel. Не так давно модель засветила другой трофейный аксессуар с совсем не бюджетным ценником. О том, сколько стоит одна из любимых сумок Заворотнюк, мы рассказывали ранее. А о самых модных моделях сезона читайте здесь.