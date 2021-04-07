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Дочь Заворотнюк выгуляла сумку за 160 000 рублей — где купить дешевле

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Анна Заворотнюк

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась в зависимости от шопинга и похвасталась очередным уловом. Заполучила модель остромодную сумку Prada, за которой сегодня охотятся все. А мы расскажем, где купить подобную и в разы дешевле.

Обновление весеннего гардероба Заворотнюк начала с серебристой хобо Cleo, которая уже успела полюбиться многим фэшионисткам. Миучча Прада переосмыслила силуэт 90-х годов, округлила линии и добавила эмалированный логотип. А затем запросила за нее круглую сумму в 160 000 рублей.

Анна Заворотнюк / Instagram @anna_zavorotnyuk

К эстетике лихих годов обратилась и Анна, которая выстроила аутфит вокруг брутальной косухи oversize, удобных треников и кроссовок Chanel. Не так давно модель засветила другой трофейный аксессуар с совсем не бюджетным ценником. О том, сколько стоит одна из любимых сумок Заворотнюк, мы рассказывали ранее. А о самых модных моделях сезона читайте здесь.

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Ekonika, 11 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. Врачи наблюдают положительную динамику в течении болезни, и родные не теряют веру в лучшее. 3 апреля «Моя прекрасная няня» отметила 50-й юбилей — подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

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