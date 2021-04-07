Дочь Заворотнюк выгуляла сумку за 160 000 рублей — где купить дешевле
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
Обновление весеннего гардероба Заворотнюк начала с серебристой хобо Cleo, которая уже успела полюбиться многим фэшионисткам. Миучча Прада переосмыслила силуэт 90-х годов, округлила линии и добавила эмалированный логотип. А затем запросила за нее круглую сумму в 160 000 рублей.
К эстетике лихих годов обратилась и Анна, которая выстроила аутфит вокруг брутальной косухи oversize, удобных треников и кроссовок Chanel. Не так давно модель засветила другой трофейный аксессуар с совсем не бюджетным ценником. О том, сколько стоит одна из любимых сумок Заворотнюк, мы рассказывали ранее. А о самых модных моделях сезона читайте здесь.
Фото: Архивы пресс-служб
Напомним, что Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с онкологией. Врачи наблюдают положительную динамику в течении болезни, и родные не теряют веру в лучшее. 3 апреля «Моя прекрасная няня» отметила 50-й юбилей — подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
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