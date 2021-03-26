Хейли Бибер скопировала образ Рианны с шоколадной дубленкой
Фото: Eastnews
Хейли выстроила аутфит вокруг оттенков шоколада, накинув теплую дубленку цвета шоколада поверх экстремально короткой юбки и кроп-топа. А затем вооружилась узнаваемой сумкой The Pouch от Bottega Veneta и восхищенным взглядом супруга. Пару дней назад похожий способ носить авиатор показала Рианна, которую папарацци подловили на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе. Модный трюк певица использовала, чтобы утеплить кремовую комбинацию из «жатой» ткани с нескромным декольте.
Фото: Eastnews
На вечеринке не обошлось и без подруги Хейли Бибер Кайли Дженнер, которая не упускает ни единой возможности разодеться в пух и прах. Модель выгуляла монохромный образ в вишневого цвета с прозрачной сеткой, бархатом и кожей «под старину».
Фото: Eastnews
Некогда за такой «винтажный» эффект ее сестра Ким Кардашьян получили шквал критики. Модный лакированный комбез звезды в Сети сравнили с чехлом старого автомобиля.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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