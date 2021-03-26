Хейли Бибер скопировала образ Рианны с шоколадной дубленкой

Хейли выстроила аутфит вокруг оттенков шоколада, накинув теплую дубленку цвета шоколада поверх экстремально короткой юбки и кроп-топа. А затем вооружилась узнаваемой сумкой The Pouch от Bottega Veneta и восхищенным взглядом супруга. Пару дней назад похожий способ носить авиатор показала Рианна, которую папарацци подловили на выходе из ресторана в Лос-Анджелесе. Модный трюк певица использовала, чтобы утеплить кремовую комбинацию из «жатой» ткани с нескромным декольте.