Жан-Поль Готье превратил туалетную бумагу в аксессуар от-кутюр
Французский кутюрье превратил средство гигиены в модный аксессуар, причем сделал это еще в начале 90-х. В своем Instagram Готье опубликовал архивное фото с показа коллекции осень-зима 1992. Одна из моделей вышла на подиум в молочно-белом платье из фактурного трикотажа, декорированном букетом живых ромашек. Дополнением к наряду стал необычный головной убор в виде сложной металлической конструкции с несколькими рулонами туалетной бумаги, которая свободно развевалась во время дефиле, будто фата невесты или авангардный венок, украшенный лентами.
Кутюрье явно удалось поднять настроение фолловерам. «Вы провидец, вау!», «Так вот куда делась туалетная бумага», «Назад в будущее», «Во времена кризиса мы всегда можем положиться на Жана-Поля Готье», «Самый актуальный тренд сейчас» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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