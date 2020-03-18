Жан-Поль Готье превратил туалетную бумагу в аксессуар от-кутюр

Французский кутюрье превратил средство гигиены в модный аксессуар, причем сделал это еще в начале 90-х. В своем Instagram Готье опубликовал архивное фото с показа коллекции осень-зима 1992. Одна из моделей вышла на подиум в молочно-белом платье из фактурного трикотажа, декорированном букетом живых ромашек. Дополнением к наряду стал необычный головной убор в виде сложной металлической конструкции с несколькими рулонами туалетной бумаги, которая свободно развевалась во время дефиле, будто фата невесты или авангардный венок, украшенный лентами.