passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Жан-Поль Готье превратил туалетную бумагу в аксессуар от-кутюр

Пока туалетная бумага завоевывает ключевые позиции в пирамиде базовых человеческих потребностей, Жан-Поль Готье показал свой набор «для экстренных ситуаций».

Французский кутюрье превратил средство гигиены в модный аксессуар, причем сделал это еще в начале 90-х. В своем Instagram Готье опубликовал архивное фото с показа коллекции осень-зима 1992. Одна из моделей вышла на подиум в молочно-белом платье из фактурного трикотажа, декорированном букетом живых ромашек. Дополнением к наряду стал необычный головной убор в виде сложной металлической конструкции с несколькими рулонами туалетной бумаги, которая свободно развевалась во время дефиле, будто фата невесты или авангардный венок, украшенный лентами.

Фото: Instagram

Кутюрье явно удалось поднять настроение фолловерам. «Вы провидец, вау!», «Так вот куда делась туалетная бумага», «Назад в будущее», «Во времена кризиса мы всегда можем положиться на Жана-Поля Готье», «Самый актуальный тренд сейчас» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!