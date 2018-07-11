Тесный бюстгальтер поставил Меган Маркл в неудобное положение

С тех пор как актриса Меган Маркл стала законной женой принца Гарри, а ее свадебное платье было названо идеальным нарядом для невесты ее положения, миллионы людей следят за стилем молодой женщины. Кто-то берет пример, а кто-то — нещадно критикует за любой промах.

В эту среду, 11 июля, во время официального визита в Дублин, новоиспеченная герцогиня Сассекская попала впросак. Тесное пепельно-бежевое платье Rolan Mouret подчеркнуло формы Меган слишком сильно, из-за чего всем присутствующим стало очевидно: супруга принца Гарри ошиблась с выбором нижнего белья.