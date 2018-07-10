В Сети раскритиковали мрачный стиль Меган Маркл на торжественном параде ВВС

В этот вторник, 10 июля, в Великобритании состоялся парад в честь 100-летия Королевских воздушных сил. На торжественном мероприятии присутствовали королева Елизавета II, принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл. Стиль ставшей герцогиней актрисы смутил пользователей Сети.

Все члены прекрасной половины корлевской семьи выбрали для похода на воздушный парад светлые наряды. Отличилась Меган Маркл, надев темно-синее платье и шляпку, дополнив образ лодочками телесного цвета. Подписчики блога королевской семьи немедленно указали на несоответствие, назвав наряд герцогини Сассекской «траурным».