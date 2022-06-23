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Мода
Вчера в 22:26
1 мин.

Татьяна Навка похвасталась точеной фигурой в легинсах

Татьяна Навка похвасталась отличной спортивной формой и точеной фигурой во время активной утренней аутдор-тренировки. 47-летняя фигуристка раскрыла, что один из секретов подтянутых бедер и рельефного пресса — в интервальных тренировках и кроссфите.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Фото: Globallook

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Для спортивного утра олимпийская чемпионка выбрала легинсы, выгодно подчеркивающие стройность ног, футболку цвета неба и кроссовки в тон. Перед подписчиками она предстала с простым пучком на голове и без капли макияжа.

Поклонникам Навка порекомендовала начинать день с зарядки и позитивной музыки, что, по ее словам, поможет взбодриться, а в качестве приятного бонуса обрести подтянутое тело.

Татьяна Навка

@navkatatiana

Татьяна Навка

@navkatatiana

За последние несколько сезонов легинсы закрепили свои позиции в базовом гардеробе, причем не только для спорта, но и на каждый день. Звезды и первые леди носят их на фитнес, модные показы и даже на красные дорожки, доказывая, что эта деталь является беспроигрышной инвестицией. Как Мелания Трамп, испанская королева Летиция, Наталья Водянова и другие знаменитые красотки носят легинсы — рассказываем в материале Passion.ru!

Фото: Globallook

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