Татьяна Навка похвасталась точеной фигурой в легинсах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Для спортивного утра олимпийская чемпионка выбрала легинсы, выгодно подчеркивающие стройность ног, футболку цвета неба и кроссовки в тон. Перед подписчиками она предстала с простым пучком на голове и без капли макияжа.
Поклонникам Навка порекомендовала начинать день с зарядки и позитивной музыки, что, по ее словам, поможет взбодриться, а в качестве приятного бонуса обрести подтянутое тело.
@navkatatiana
@navkatatiana
За последние несколько сезонов легинсы закрепили свои позиции в базовом гардеробе, причем не только для спорта, но и на каждый день. Звезды и первые леди носят их на фитнес, модные показы и даже на красные дорожки, доказывая, что эта деталь является беспроигрышной инвестицией. Как Мелания Трамп, испанская королева Летиция, Наталья Водянова и другие знаменитые красотки носят легинсы — рассказываем в материале Passion.ru!
Фото: Globallook