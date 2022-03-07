Легинсы — отличная идея в любом возрасте: как их носят звезды и первые леди
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Фото: Eastnews
Хейли Бибер
Хейли Бибер — настоящая поклонница легинсов (и точно может себе это позволить). Львиная доля ее стритстайл-хроник — образы с ними. Зачастую папарацци ловят ее выходящей из спортзала в компании Беллы Хадид или Кендалл Дженнер.
Модель умеет адаптировать спортивный стиль к повседневности. Так, например, плотные легинсы всех цветов и фактур Хейли носит с укороченными поло, объемными дутыми куртками и байкерскими дубленками. Трюк, который она и ее подруги обожают, — носить плотные высокие носки поверх легинсов.
Фото: Eastnews
Скаут Уиллис
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут нашла способ вписать легинсы в вечерний образ. Монохромный алый наряд девушки было трудно не заметить. Скаут подсмотрела модный трюк восьмидесятых и зарифмовала алые легинсы с мини-платьем близкородственного оттенка. Завершили образ гиперобъемный атласный бомбер и пара лодочек цвета металлик.
Фото: Eastnews
Наталья Водянова
Наталья Водянова подхватила тренд, собираясь на показ Louis Vuitton, и нарядилась в творения Вирджила Абло с головы до ног. В ход пошла двойка из кроп-жакета и мини-юбки, напоминающая гламурные доспехи. А завершили аутфит плотные черные легинсы, которые отлично заменили колготки в тандеме с обувью с открытыми мысами.
Фото: Eastnews
Мелания Трамп
Мелания Трамп однажды пострадала от собственного эксперимента с кожаными легинсами. Бывшая первая леди США составила образ с укороченным пальто цвета изумруда и кожаными лосинами, которые буквально слились с тоном кожи. За это подверглась критике в Сети: пользователи оставляли саркастичные комментарии на тему того, что супруга президента «забыла надеть брюки».
Dpa
Dpa
Королева Летиция
Испанская королева Летиция избежала ошибки леди Трамп и обзавелась идеальными лосинами из черной кожи. Их она носит с базовой водолазкой, пальто в клетку виши и классическими лодочками.
Фото: Globallook
Еще один тренд, о котором стоит вспомнить, — «канадский смокинг». Такое причудливое название получило сочетание рубашки из денима и джинсов. Тенденция снова покоряет подиумы и сердца модниц во главе с Тиной Кунаки и Эмили Ратаковски. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Dpa