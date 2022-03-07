Легинсы — отличная идея в любом возрасте: как их носят звезды и первые леди

Хейли Бибер

Хейли Бибер — настоящая поклонница легинсов (и точно может себе это позволить). Львиная доля ее стритстайл-хроник — образы с ними. Зачастую папарацци ловят ее выходящей из спортзала в компании Беллы Хадид или Кендалл Дженнер.

Модель умеет адаптировать спортивный стиль к повседневности. Так, например, плотные легинсы всех цветов и фактур Хейли носит с укороченными поло, объемными дутыми куртками и байкерскими дубленками. Трюк, который она и ее подруги обожают, — носить плотные высокие носки поверх легинсов.