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Легинсы — отличная идея в любом возрасте: как их носят звезды и первые леди

Легинсы давно переместились из спортзалов на улицы городов. Их носят селебрити, главные фэшиониста, первые леди и даже монаршие особы. Повод совсем не важен, будь то выход на прогулку с ребенком, на вечеринку или деловую встречу. Разбираем на примерах знаменитостей, как выбрать правильные легинсы на каждый день и как их носить!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Хейли Бибер

Хейли Бибер — настоящая поклонница легинсов (и точно может себе это позволить). Львиная доля ее стритстайл-хроник — образы с ними. Зачастую папарацци ловят ее выходящей из спортзала в компании Беллы Хадид или Кендалл Дженнер.

Модель умеет адаптировать спортивный стиль к повседневности. Так, например, плотные легинсы всех цветов и фактур Хейли носит с укороченными поло, объемными дутыми куртками и байкерскими дубленками. Трюк, который она и ее подруги обожают, — носить плотные высокие носки поверх легинсов.

Хейли Бибер

Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Скаут Уиллис

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Скаут нашла способ вписать легинсы в вечерний образ. Монохромный алый наряд девушки было трудно не заметить. Скаут подсмотрела модный трюк восьмидесятых и зарифмовала алые легинсы с мини-платьем близкородственного оттенка. Завершили образ гиперобъемный атласный бомбер и пара лодочек цвета металлик.

Скаут Уиллис и Деми Мур

Скаут Уиллис и Деми Мур

Фото: Eastnews

Наталья Водянова

Наталья Водянова подхватила тренд, собираясь на показ Louis Vuitton, и нарядилась в творения Вирджила Абло с головы до ног. В ход пошла двойка из кроп-жакета и мини-юбки, напоминающая гламурные доспехи. А завершили аутфит плотные черные легинсы, которые отлично заменили колготки в тандеме с обувью с открытыми мысами.

Наталья Водянова

Наталья Водянова

Фото: Eastnews

Мелания Трамп

Мелания Трамп однажды пострадала от собственного эксперимента с кожаными легинсами. Бывшая первая леди США составила образ с укороченным пальто цвета изумруда и кожаными лосинами, которые буквально слились с тоном кожи. За это подверглась критике в Сети: пользователи оставляли саркастичные комментарии на тему того, что супруга президента «забыла надеть брюки».

Мелания Трамп

Dpa

Мелания Трамп

Dpa

Королева Летиция

Испанская королева Летиция избежала ошибки леди Трамп и обзавелась идеальными лосинами из черной кожи. Их она носит с базовой водолазкой, пальто в клетку виши и классическими лодочками.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Еще один тренд, о котором стоит вспомнить, — «канадский смокинг». Такое причудливое название получило сочетание рубашки из денима и джинсов. Тенденция снова покоряет подиумы и сердца модниц во главе с Тиной Кунаки и Эмили Ратаковски. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa

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