Светлана Лобода устроила пляжную фотосессию в прозрачном халате невесты

Образ соблазнительной островитянки Светлана Лобода выстроила вокруг крошечного бикини в остромодном оттенке экрю и молочно-белого платья-халата с нежными кружевами. Оттенок выигрышно контрастирует с обновленным загаром звезды и удачно перекликается с оправой солнцезащитных очков.

К слову, платья из материалов, напоминающих тюль из бабушкиной квартиры, — абсолютный тренд 2022 года. Громкий успех ему предвещала дизайнер Симон Роша еще в сентябре, когда представляла весеннюю коллекцию на Неделе моды в Лондоне. Вдохновлена тенденция крестильными платьями и текстилем из старых английских домов.