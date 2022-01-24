passion.ru
1 мин.

Светлана Лобода устроила пляжную фотосессию в прозрачном халате невесты

По традиции январь Светлана Лобода проводит на островах, дразня поклонников (и хейтеров) солнечными фото в крошечных бикини. Образам с минимальным количеством одежды тем, кто остался в зиме, остается только позавидовать. Но лучше — брать на заметку, чтобы встречать тепло во всеоружии. Певица, например, нашла идеальное пляжное платье-халат, которое пригодится и на побережье океана, и у бассейна.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Образ соблазнительной островитянки Светлана Лобода выстроила вокруг крошечного бикини в остромодном оттенке экрю и молочно-белого платья-халата с нежными кружевами. Оттенок выигрышно контрастирует с обновленным загаром звезды и удачно перекликается с оправой солнцезащитных очков.

К слову, платья из материалов, напоминающих тюль из бабушкиной квартиры, — абсолютный тренд 2022 года. Громкий успех ему предвещала дизайнер Симон Роша еще в сентябре, когда представляла весеннюю коллекцию на Неделе моды в Лондоне. Вдохновлена тенденция крестильными платьями и текстилем из старых английских домов.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Селебрити и инфлюенсеры вывели идеальную формулу платья, которое точно заставит окружающих понервничать. Спойлер: максимальные разрезы и никакого нижнего белья. Как нескромные наряды носят Хайди Клум, Дженнифер Лопес и другие — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

Новости партнеров
О чем говорят