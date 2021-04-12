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Светлана Ходченкова носит сумку за 172 000 рублей — где купить бюджетный аналог

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Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба

Светлана Ходченкова устроила дефиле по центру Москвы, вооружившись любимой сумкой Bvlgari. Рассказываем, как аксессуар завоевал сердце актрисы, и где приобрести бюджетный аналог!

Тепло в столице Светлана Ходченкова встретила ярким аутфитом с брюками-клеш цвета электрик и миниатюрной Serpenti Forever. Сумка из кожи в сочном оттенке Magenta Spinel («пурпурная шпинель», — прим. ред.) и с узнаваемой застежкой в форме змеиной головы — подарок бренда стоимостью 172 000 рублей.

Светлана Ходченкова / Instagram @svetlana_khodchenkova

Сумки-трапеции с широкими плечевыми ремнями и брутальными цепочками — горячий тренд сезона. В весенний wish-лист добавляйте модели в любых цветовых решениях — как базовых, так и ультраярких. С последними уже успела поэкспериментировать Ирина Шейк, которая недавно выгуляла лазурную La Medusa от Versace. А мы присмотрели сразу несколько достойных альтернатив в масс-маркете и в ассортименте премиальных брендов — листайте галерею!

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Fetiche, 34 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не так давно королева Летиция вышла в свет с сумкой, которой не изменяет уже несколько лет. Passion.ru выяснил у эксперта, сколько стоит любимый аксессуар Ее Величества, и почему он так долго держится в числе фаворитов.

Фото: Екатерина Ширинкина / Пресс-служба / Instagram @svetlana_khodchenkova

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