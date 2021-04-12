Светлана Ходченкова носит сумку за 172 000 рублей — где купить бюджетный аналог
Фото: Пресс-служба
Тепло в столице Светлана Ходченкова встретила ярким аутфитом с брюками-клеш цвета электрик и миниатюрной Serpenti Forever. Сумка из кожи в сочном оттенке Magenta Spinel («пурпурная шпинель», — прим. ред.) и с узнаваемой застежкой в форме змеиной головы — подарок бренда стоимостью 172 000 рублей.
Сумки-трапеции с широкими плечевыми ремнями и брутальными цепочками — горячий тренд сезона. В весенний wish-лист добавляйте модели в любых цветовых решениях — как базовых, так и ультраярких. С последними уже успела поэкспериментировать Ирина Шейк, которая недавно выгуляла лазурную La Medusa от Versace. А мы присмотрели сразу несколько достойных альтернатив в масс-маркете и в ассортименте премиальных брендов — листайте галерею!
Фото: Архивы пресс-служб
Не так давно королева Летиция вышла в свет с сумкой, которой не изменяет уже несколько лет. Passion.ru выяснил у эксперта, сколько стоит любимый аксессуар Ее Величества, и почему он так долго держится в числе фаворитов.
Фото: Екатерина Ширинкина / Пресс-служба / Instagram @svetlana_khodchenkova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!