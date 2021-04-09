Сколько стоит любимая сумочка испанской королевы
Фото: GettyImages
Для официального визита Летиция сделала ставку на брючную двойку цвета графита, к которой добавила классические лодочки и сумку с клапаном из змеиной кожи. В последнее время этот аксессуар часто сопровождает выходы испанской королевы. Редакция Passion.ru поинтересовалась у эксперта, сколько стоит любимый аксессуар Ее Величества.
Королева Летиция — большая поклонница бренда Nina Ricci. Совсем недавно в испанских медиа прошла волна восхищения ее пальто, которое снова появилось на фотографии папарацци спустя многие годы затворничества в ее гардеробе. Куплено оно было во время королевского визита в Париж (2015 год). Можно предположить, что сумка была приобретена в то же время, но впервые королева выгуляла ее в январе 2020 года в Польше.
Эта модель называется Marché и выглядит довольно винтажно за счёт своей классической формы, сочетания золотой фурнитуры и змеиной кожи. Аксессуар был замечен на сайте ритейлера предметов роскоши Moda Operandi, специализирующегося на новых коллекциях. Данное изделие на сайте оценивалось в 1090 евро (около 100 200 рублей — прим. ред.). Цена такой модели на других платформах доходила до 2000 евро (около 184 000 рублей). Приверженность королевы данному бренду не случайна: сегодня марка принадлежит испанской компании Puig.
Фото: GettyImages
Летиция часто дает шанс вещам из архивных коллекций, и эта сумка венчает ее look не впервые. В феврале 2021 года первая леди посетила открытие выставки в Музее современного искусства в Касересе. Для выхода в свет была сделана ставка на силуэтное твидовое платье от испанского дизайнера Felipe Varela, которое мы уже видели на ней в 2018 году.
Фото: Globallook
Курс на осознанность в моде держат многие знаменитости. Кейт Миддлтон донашивает свои платья годами и учит этому своих детей, Ирина Шейк смело надевает потертые брюки к дизайнерскому total look за полмиллиона рублей, а принц Гарри отказывается покупать новые туфли. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook
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