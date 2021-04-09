Сколько стоит любимая сумочка испанской королевы

Королева Летиция — большая поклонница бренда Nina Ricci. Совсем недавно в испанских медиа прошла волна восхищения ее пальто, которое снова появилось на фотографии папарацци спустя многие годы затворничества в ее гардеробе. Куплено оно было во время королевского визита в Париж (2015 год). Можно предположить, что сумка была приобретена в то же время, но впервые королева выгуляла ее в январе 2020 года в Польше.

Эта модель называется Marché и выглядит довольно винтажно за счёт своей классической формы, сочетания золотой фурнитуры и змеиной кожи. Аксессуар был замечен на сайте ритейлера предметов роскоши Moda Operandi, специализирующегося на новых коллекциях. Данное изделие на сайте оценивалось в 1090 евро (около 100 200 рублей — прим. ред.). Цена такой модели на других платформах доходила до 2000 евро (около 184 000 рублей). Приверженность королевы данному бренду не случайна: сегодня марка принадлежит испанской компании Puig.