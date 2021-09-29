Светлана Бондарчук примерила образ школьницы с платьем в духе 80-х

За модным трофеем Светлана обратилась к грузинскому бренду. В свет вышло ультраяркое шелковое платье длины мини с эффектными драпировками и гиперобъемными плечами. Образ «школьницы» дополняет ажурный воротник с распустившимися на нем белоснежными цветами, и флористические мотивы. В завершение — пара кипенно-белых лодочек на головокружительно высоких каблуках.

Принты, расслабленные силуэты и контрастные воротнички выделились в отельный список фаворитов сезона, и это стоит отметить для себя, отправляясь на шопинг. 10 стильных платьев на осень и образы с ними ищите в модном гиде Passion.ru.