Сумки за полмиллиона и наряды Fendi: сколько спускают звезды на одежду дочек

Гардеробу 3-летней Сторми Уэбстер остается только позавидовать. Девочке еще не было года, как она уже играла со своей миниатюрной Hermès, а в школу малышка отправилась с рюкзаком за миллион рублей за плечами. Сторми смело берет аксессуары из маминых запасов. Самый любимый в этом сезоне — нейлоновый багет от Prada за 56 000 рублей.