Сумки за полмиллиона и наряды Fendi: сколько спускают звезды на одежду дочек
Фото: Globallook
Девочка дефилировала в уггах орехового цвета, которые снова возглавили топ трендов. На покупку австралийских валенок UGG ушло около 16 000 рублей. Украшения — все Chanel, а сумка — белоснежная Lady Dior с узнаваемым рисунком Cannage, которая стоит около 320 000 рублей. Кстати, такой моделью уже обзавелась 6-летняя принцесса Монако Габриэлла.
Гардеробу 3-летней Сторми Уэбстер остается только позавидовать. Девочке еще не было года, как она уже играла со своей миниатюрной Hermès, а в школу малышка отправилась с рюкзаком за миллион рублей за плечами. Сторми смело берет аксессуары из маминых запасов. Самый любимый в этом сезоне — нейлоновый багет от Prada за 56 000 рублей.
Не скупится на наряды дочери и сестра Кайли Дженнер Хлои Кардашьян. 2-летняя Тру Томпсон обожает фотографироваться и хвастаться модными образами. На ней — ботинки за 40 000 рублей и леопардовая микросумка на поясе — все от Fendi.
Ранее мы рассказывали об эффектном выходе Ренаты Литвиновой, которая устроила краш-тест своей сумке за несколько тысяч долларов. Подробности и видео — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram
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