6-летняя принцесса Монако Габриэлла похвасталась сумкой за 290 000 рублей

Настоящей звездой вечера стала 6-летняя принцесса Габриэлла, которая похвасталась остромодным дизайнерским образом. Дочь принца Альберта и принцессы Шарлен вышла в свет с особым шиком, как и подобает настоящей монаршей особе. Девочка нарядилась в костюм-двойку конфетного цвета и шляпку в тон. А дополнили «зефирный» ансамбль кеды-хайтопы с монограммами Christian Dior и мерцающая сумочка кросс-боди Lady Dior. Стоимость миниатюрного аксессуара совсем не детская — £2 800 (около 290 000 рублей, — прим. ред.).

Мама Габриэллы, принцесса Шарлен, — настоящая законодательница трендов и образец элегантного стиля. Монаршая особа блеснула на мероприятии в образе total black, разбавленном эффектным алым пальто с дерзкими кожаными перчатками и беретом. На стиль Шарлен стоит обратить внимание: по части элегантности принцесса может конкурировать даже с Кейт Миддлтон. И это несмотря на то, что герцогиню Кембриджскую признали главным модным авторитетом 2020 года.