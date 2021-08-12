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Сшит из старых брюк? Хайди Клум примерила необычный комбез за 219 000 рублей

В перерыве между съемками талант-шоу Хайди Клум успевает показывать аутфиты с самых выгодных ракурсов. Еще недавно супермодель отмечала вторую годовщину свадьбы с молодым мужем-музыкантом Томом Каулитцем. С корабля — на бал: борт белоснежной яхты превратился в кресло жюри, а бикини — в комбинезон, к которому прикованы все взгляды.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хайди Клум

Фото: Instagram @heidiklum

Клум вышла в эфир в комбинезоне Moschino цвета мокрого асфальта стоимостью около 219 000 рублей. Дизайн — в лучших традициях бренда: затейливый крой, драматичный силуэт, а лиф будто сшит из старых мужских брюк. На талии — массивный пояс с акцентной пряжкой, низы длинные настолько, что опасны (лайфхак от Виктории Бекхэм для бесконечных ног). Финальные штрихи — лакированные лодочки с металлическими пряжками, стейтмент-серьги и сет из броского браслета и колец.

Не так давно сразу несколько необычных аутфитов примерила Бейонсе. Звезда украсила обложку известного глянца, перевоплотившись в образ подружки ковбоя — с микрошортами, чапами и золотыми клешами. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram @heidiklum

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