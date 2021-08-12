Сшит из старых брюк? Хайди Клум примерила необычный комбез за 219 000 рублей

Клум вышла в эфир в комбинезоне Moschino цвета мокрого асфальта стоимостью около 219 000 рублей. Дизайн — в лучших традициях бренда: затейливый крой, драматичный силуэт, а лиф будто сшит из старых мужских брюк. На талии — массивный пояс с акцентной пряжкой, низы длинные настолько, что опасны (лайфхак от Виктории Бекхэм для бесконечных ног). Финальные штрихи — лакированные лодочки с металлическими пряжками, стейтмент-серьги и сет из броского браслета и колец.

Не так давно сразу несколько необычных аутфитов примерила Бейонсе. Звезда украсила обложку известного глянца, перевоплотившись в образ подружки ковбоя — с микрошортами, чапами и золотыми клешами. Подробности с фото ищите на Passion.ru.