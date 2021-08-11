Бейонсе в микрошортах и ковбойских чапах украсила обложку глянца

На одной из обложек певица позирует в total look из денима — с микрошортами и ковбойскими чапами в главной роли. Последние, кстати, обожает Ким Кардашьян, которая неоднократно появлялась в таких в Instagram и хрониках папарацци. Детали из коллекции Rodeo в образе Бейонсе дополняют украшения Tiffany & Co.