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Бейонсе в микрошортах и ковбойских чапах украсила обложку глянца

Бейонсе прониклась ковбойской тематикой и демонстрировать образ дерзкой хозяйки ранчо взялась на страницах сентябрьского выпуска Harper’s Bazaar. Получилось и правда горячо: звезда примеряла самые дерзкие наряды — кстати, из новой коллекции собственного бренда Ivy Park совместно с adidas. Смотрим, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бейонсе

Фото: Globallook

На одной из обложек певица позирует в total look из денима — с микрошортами и ковбойскими чапами в главной роли. Последние, кстати, обожает Ким Кардашьян, которая неоднократно появлялась в таких в Instagram и хрониках папарацци. Детали из коллекции Rodeo в образе Бейонсе дополняют украшения Tiffany & Co.

Следующий лот — образ с экстремально соблазнительной (и абсолютно прозрачной) сеткой Valentino, брутальными кожаными перчатками от Wing & Weft Gloves и традиционной ковбойской шляпой Stetson. Здесь не нужно и лассо — Бейонсе заарканит кого угодно одним только взглядом!

Пожалуй, один из самых эффектных образов — с кроп-топом, подчеркнувшим точеную талию, и эффектными золотыми клешами от Alberta Ferretti, в которых Бейонсе демонстрировала растяжку в прыжке и чудеса эквилибристики на шпильках Saint Laurent.

Ранее мы рассказывали о самом дерзком платье сезона, которое посчастливилось найти Крисси Тейген. Спойлер: фигура 35-летней супермодели в нем выглядит на миллион. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @beyonce

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