Собчак спустила 169 000 рублей на платье в стиле бабушкиной салфетки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
Собчак позирует на фоне роскошных декораций в не менее роскошном аутфите. Ведущая выбрала молочно-белое платье Loewe, низ которого будто усыпан ажурными «перьями» и чем-то напоминает связанные бабушкой столовые салфетки. Стоимость модного трофея нескромная — 1 750 фунтов (около 169 000 рублей).
К наряду подобраны сандалии-эспадрильи Loewe в духе тех, которые давно облюбовали первые леди. Брендовая пара обошлась в 550 долларов (около 40 000 рублей). Дополнили образ стильная чалма, крупные солнцезащитные очки Prada и эффектная плетеная сумка.
Фото: Instagram @xenia_sobchak
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Фото: Instagram @xenia_sobchak