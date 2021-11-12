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Собчак спустила 169 000 рублей на платье в стиле бабушкиной салфетки

С началом нового локдауна Ксения Собчак улетела вместе с семьей в Дубай, откуда неустанно шлет приветы — поклонникам и хейтерам. Ведущая посетила грандиозную Всемирную выставку, и образ для культурной программы подобрала максимально эффектный (и далеко не бюджетный). Что заняло главные позиции в багаже звезды — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Собчак позирует на фоне роскошных декораций в не менее роскошном аутфите. Ведущая выбрала молочно-белое платье Loewe, низ которого будто усыпан ажурными «перьями» и чем-то напоминает связанные бабушкой столовые салфетки. Стоимость модного трофея нескромная — 1 750 фунтов (около 169 000 рублей).

К наряду подобраны сандалии-эспадрильи Loewe в духе тех, которые давно облюбовали первые леди. Брендовая пара обошлась в 550 долларов (около 40 000 рублей). Дополнили образ стильная чалма, крупные солнцезащитные очки Prada и эффектная плетеная сумка.

Ксения Собчак

Ксения Собчак

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Не так давно Ирина Дубцова показывала свое новое приобретение, которое выручает в промозглую погоду. Певица вышла в свет в ультраярких (и остромодных) резиновых галошах за несколько десятков тысяч рублей. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

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