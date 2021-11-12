Собчак спустила 169 000 рублей на платье в стиле бабушкиной салфетки

Собчак позирует на фоне роскошных декораций в не менее роскошном аутфите. Ведущая выбрала молочно-белое платье Loewe, низ которого будто усыпан ажурными «перьями» и чем-то напоминает связанные бабушкой столовые салфетки. Стоимость модного трофея нескромная — 1 750 фунтов (около 169 000 рублей).

К наряду подобраны сандалии-эспадрильи Loewe в духе тех, которые давно облюбовали первые леди. Брендовая пара обошлась в 550 долларов (около 40 000 рублей). Дополнили образ стильная чалма, крупные солнцезащитные очки Prada и эффектная плетеная сумка.