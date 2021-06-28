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Одобрено первыми леди: найдена самая стильная обувь для жаркого лета

Джилл Байден устроила дефиле по трапу самолета в силуэтном платье с цветочным принтом по мотивам принтов Энди Уорхола. Первая леди США решила не рассекать по газону на шпильках и на этот раз сделала ставку на комфорт. Доктор Байден была далеко не первая в этом начинании — монаршие особы давно используют этот трюк.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джилл и Джо Байден

Фото: Globallook

Несколькими днями ранее королева Летиция отправилась на важную встречу, вышагивая по улицам Мадрида в светлых брюках, топе с «драматичными» рукавами-«крылышками» и эспадрильях на танкетке. Последние — и есть ключ к всегда элегантным и стильным образам, как у высокопоставленных дам.

Еще давно эту обувь облюбовала Кейт Миддлтон: герцогиня Кембриджская носит эспадрильи одного бренда Castaner, которых у нее целая коллекция. Стоимость за пару — от 7 400 рублей. Следом за сестрой щеголяет в плетеных босоножках и Пиппа Миддлтон, которая нередко заимствует стиль королевской особы. Больше образов — в нашей фотогалерее.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали, какая обувь заняла место фаворитов летнего сезона и ловко вписалась в дни аномальной жары. 10 стильных и удобных пар ищите в модном гиде Passion.ru.

Фото: Globallook

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