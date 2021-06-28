Одобрено первыми леди: найдена самая стильная обувь для жаркого лета

Несколькими днями ранее королева Летиция отправилась на важную встречу, вышагивая по улицам Мадрида в светлых брюках, топе с «драматичными» рукавами-«крылышками» и эспадрильях на танкетке. Последние — и есть ключ к всегда элегантным и стильным образам, как у высокопоставленных дам.

Еще давно эту обувь облюбовала Кейт Миддлтон: герцогиня Кембриджская носит эспадрильи одного бренда Castaner, которых у нее целая коллекция. Стоимость за пару — от 7 400 рублей. Следом за сестрой щеголяет в плетеных босоножках и Пиппа Миддлтон, которая нередко заимствует стиль королевской особы. Больше образов — в нашей фотогалерее.