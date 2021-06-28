Одобрено первыми леди: найдена самая стильная обувь для жаркого лета
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Несколькими днями ранее королева Летиция отправилась на важную встречу, вышагивая по улицам Мадрида в светлых брюках, топе с «драматичными» рукавами-«крылышками» и эспадрильях на танкетке. Последние — и есть ключ к всегда элегантным и стильным образам, как у высокопоставленных дам.
Еще давно эту обувь облюбовала Кейт Миддлтон: герцогиня Кембриджская носит эспадрильи одного бренда Castaner, которых у нее целая коллекция. Стоимость за пару — от 7 400 рублей. Следом за сестрой щеголяет в плетеных босоножках и Пиппа Миддлтон, которая нередко заимствует стиль королевской особы. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали, какая обувь заняла место фаворитов летнего сезона и ловко вписалась в дни аномальной жары. 10 стильных и удобных пар ищите в модном гиде Passion.ru.
Фото: Globallook
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