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Ирина Дубцова вышла в свет в изумрудных галошах за 42 350 рублей

Ирина Дубцова выгуляла идеальную униформу для промозглой погоды, которую выстроила вокруг монохромного черного и ярких акцентов. При этом ключевые тренды сезона показали идеальную совместимость. Если вы все еще думаете, что резиновая обувь — не самое эффектное сопровождение осенних образов, то самое время привести несколько весомых аргументов в ее пользу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

Для встречи с ноябрьскими капризами Ирина вооружилась расслабленным спортивным костюмом на базе гиперобъемного свитшота и свободных джоггеров. На плечи накинула кожаную косуху правильного силуэта — прямую, удлиненную и oversize. Певица разбавила total black ультраярким оттенком Grass (травянистый зеленый), который не прощается с нами и в этом сезоне. В главных ролях — шапка бини и резиновые ботинки Puddle от Bottega Veneta, напоминающие городские галоши. Стоимость за пару, правда, отличается от тех, в которых без угрызений совести можно разгуливать вдоль грядок, — 42 350 рублей.

Ирина Дубцова

Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

Резиновая обувь, а также брутальные сапоги, как у рыболова, вошли в топ модных тенденций сезона. Какие еще модели добавить в список покупок — ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @dubtsova_official