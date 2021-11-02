Ирина Дубцова вышла в свет в изумрудных галошах за 42 350 рублей

Для встречи с ноябрьскими капризами Ирина вооружилась расслабленным спортивным костюмом на базе гиперобъемного свитшота и свободных джоггеров. На плечи накинула кожаную косуху правильного силуэта — прямую, удлиненную и oversize. Певица разбавила total black ультраярким оттенком Grass (травянистый зеленый), который не прощается с нами и в этом сезоне. В главных ролях — шапка бини и резиновые ботинки Puddle от Bottega Veneta, напоминающие городские галоши. Стоимость за пару, правда, отличается от тех, в которых без угрызений совести можно разгуливать вдоль грядок, — 42 350 рублей.