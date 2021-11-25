Собчак и Давыдова померились декольте-«сердечками»: голосуйте, кто круче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
16 ноября состоялась премьера фильма «Французский вестник» режиссера Уэса Андерсона, на которую Ксения Собчак пришла вместе с Константином Богомоловым. Ведущая выбрала роскошное платье с «плечистым» лифом из шерстяного крепа и летящей шифоновой юбкой с цветочным принтом. Стоимость наряда — нескромная — 350 000 рублей. Дополнила образ сумка Natalia, которая обошлась звезде 210 000 рублей.
Наталья Давыдова вооружилась корсетным кожаным жакетом с баской, к которому добавила юбку миди — тоже с растительными мотивами. В завершение — сапоги брутального силуэта, узнаваемая сумка-седло Dior в оттенке вишни и очки-маска от Celine.
Ранее мы обсуждали историю роли Женщины-кошки в фильме «Бэтмен», которую на этот раз сыграет Зои Кравиц. Удастся ей перещеголять Мишель Пфайффер и Холли Берри — остается только гадать. А пока — голосуйте за самую горячую актрису, примерившую кошачий образ!
Фото: Instagram