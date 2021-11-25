Собчак и Давыдова померились декольте-«сердечками»: голосуйте, кто круче

Ранее мы обсуждали историю роли Женщины-кошки в фильме «Бэтмен», которую на этот раз сыграет Зои Кравиц. Удастся ей перещеголять Мишель Пфайффер и Холли Берри — остается только гадать. А пока — голосуйте за самую горячую актрису, примерившую кошачий образ!