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Собчак и Богомолов восхитили всех своим появлением на премьере американского фильма

16 ноября в столичном кинотеатре «Художественный» прошел показ новой киноленты «Французский вестник. Приложение к газете“Либерти. Канзас ивнинг сан”» режиссера Уэса Андерсона. Премьеру киноленты посетили российские актеры, режиссеры, блогеры и телеведущие.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Passion.ru

Первой на красную ковровую дорожку вышла журналистка Алена Долецкая, которая с радостью позировала перед камерами — как сама, так и со своими коллегами.

Виктория Толстоганова в этот вечер была с супругом, актером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Алексеем Аграновичем.

Самыми обсуждаемыми на премьере были супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые мило беседовали со своими знакомыми и друзьями. Перед началом фильма Ксения Анатольевна все-таки согласилась дать небольшой комментарий журналистам.

Она отметила, что ей всегда нравился интерьер кинотеатра «Художественный», которому в этом году исполняется 112 лет.

В числе известных гостей также были Иван Жидковский, Мария Федорова, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов, Анна Александрова, Ситора Алиева, Марина Васильева, Яна Гладких и многие другие.

Напомним, что в фильме рассказывается о редакции вымышленного американского еженедельного журнала, который выпускается в несуществующем французском городе в XX веке. В основе сюжета — три истории, связанные с публикациями в этом издании. Главные роли достались Бенисио Дель Торо, Тильде Суинтон и Эдриану Броуди.

Режиссер Уэс Андерсон признавался, что на создание картины его вдохновило издание The New Yorker, поклонником которого он является с ранних лет. В российский прокат фильм выходит 18 ноября.

Фото и видео: Passion.ru

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