Собчак и Богомолов восхитили всех своим появлением на премьере американского фильма
Фото: Passion.ru
Первой на красную ковровую дорожку вышла журналистка Алена Долецкая, которая с радостью позировала перед камерами — как сама, так и со своими коллегами.
Виктория Толстоганова в этот вечер была с супругом, актером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Алексеем Аграновичем.
Самыми обсуждаемыми на премьере были супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые мило беседовали со своими знакомыми и друзьями. Перед началом фильма Ксения Анатольевна все-таки согласилась дать небольшой комментарий журналистам.
Она отметила, что ей всегда нравился интерьер кинотеатра «Художественный», которому в этом году исполняется 112 лет.
В числе известных гостей также были Иван Жидковский, Мария Федорова, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов, Анна Александрова, Ситора Алиева, Марина Васильева, Яна Гладких и многие другие.
Напомним, что в фильме рассказывается о редакции вымышленного американского еженедельного журнала, который выпускается в несуществующем французском городе в XX веке. В основе сюжета — три истории, связанные с публикациями в этом издании. Главные роли достались Бенисио Дель Торо, Тильде Суинтон и Эдриану Броуди.
Режиссер Уэс Андерсон признавался, что на создание картины его вдохновило издание The New Yorker, поклонником которого он является с ранних лет. В российский прокат фильм выходит 18 ноября.
Фото и видео: Passion.ru