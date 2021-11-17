Собчак и Богомолов восхитили всех своим появлением на премьере американского фильма

Первой на красную ковровую дорожку вышла журналистка Алена Долецкая, которая с радостью позировала перед камерами — как сама, так и со своими коллегами.

Виктория Толстоганова в этот вечер была с супругом, актером и художественным руководителем «Гоголь-центра» Алексеем Аграновичем.

Самыми обсуждаемыми на премьере были супруги Ксения Собчак и Константин Богомолов, которые мило беседовали со своими знакомыми и друзьями. Перед началом фильма Ксения Анатольевна все-таки согласилась дать небольшой комментарий журналистам.