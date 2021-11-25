От Мишель Пфайффер до Холли Берри: голосуйте за самую горячую Женщину-кошку
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Фото: Кадр фильма
Ли Меривезер
«Бэтмен», 1966 год
На большом экране Женщина-кошка впервые появилась в 1966 году. Перевоплотиться в нее доверили «Мисс Сан-Франциско», «Мисс Калифорния» и «Мисс Америка — 1955» Ли Меривезер.
До этого актриса и модель уже успела мелькнуть в нескольких сериалах, но главная роль ей досталась впервые. Отсутствие должного актерского опыта отрицательно сказалось на персонаже: Женщина-кошка в исполнении Меривезер была невероятно красивой, но при этом статичной и совсем не дерзкой.
Но после премьеры «Бэтмена» Ли стала много сниматься. Ей уже 86 лет, и она до сих пор востребованная артистка («Отчаянные домохозяйки», «Перри Мейсон», «Она написала убийство»), дважды номинированная на «Золотой глобус».
Джули Ньюмар
Сериал «Бэтмен», 1966 год
Одновременно с полнометражным фильмом на экраны вышел одноименный сериал. Здесь главную женскую роль исполнила дерзкая и сексуальная танцовщица Джули Ньюмар, которая на экране выглядела намного ярче Меривезер.
Фото: Кадр фильма
К тому же Ньюмар была опытной актрисой, роль далась ей легко, она знала, как себя вести перед камерой. В 1960-е годы по красотке сходили с ума миллионы мужчин. Но через год актриса покинула проект.
Всего Джули Ньюмар сыграла в 64 фильмах («Коломбо: Двойной удар», «Золото Маккены», «Семь невест для семи братьев»). У актрисы есть «Золотой глобус» 1961 года, который она получила как лучшая дебютантка.
Эрта Китт
Cериал «Бэтмен»,1967 год
Эрла сменила Джули Ньюмар на этом посту. Она стала первой темнокожей Женщиной-кошкой. Китт была очень известной артисткой мюзиклов и певицей.
Фото: Кадр фильма
На роль Эрту Китт утвердил режиссер Орсон Уэллс, уверенный, что в мире нет красивее женщины. И, кстати, зрители с ним согласились: именно ее прозвали sex kitten за чарующий «мурлычащий» голос.
Но после съемок трех эпизодов Эрту из проекта «попросили». Нетолерантное общество Америки 1960-х годов не могло понять, как белый Бэтмен крутит любовь с темнокожей девушкой.
Эрта сыграла в 63 фильмах, последний из которых вышел на экраны в 2007-м. Год спустя 81-летняя актриса.
Мишель Пфайффер
«Бэтмен возвращается», 1992 год
Фильм Тима Бертона вышел 29 лет назад. Но многие зрители до сих пор считают, что Мишель сыграла Селину Кайл лучше всех. Пфайффер сделала героиню утонченной, женственной и соблазнительной. Латексный костюм идеально облегал совершенные формы актрисы.
На съемках комбинезон рвался на актрисе больше 60 раз, настолько тонким он был.
Фото: Кадр фильма
До съемок в «Бэтмен возвращается» Мишель сыграла в десятках фильмов («Лицо со шрамом», «Леди-ястреб», «Иствикские ведьмы», «Замужем за мафией»).
За роль Женщины-кошки Пфайффер получила гонорар 3 млн долларов. У актрисы есть «Золотой глобус» 1990 года за лучшую женскую роль в драме (Знаменитые братья Бейкер»).
Холли Берри
«Женщина-кошка», 2004 год
«Женщины-кошка» должна была выйти примерно в одно время с «Бэтмен возвращается». Но из-за разных обстоятельств фильмы разошлись в несколько лет. И вышло так, что сюжет картины с Холли Берри мало перекликался с фильмом про супергероя в плаще.
Фото: Kinopoisk.ru
Холли Берри в кожаном топе и маске с ушками выглядела потрясающе и маняще, но фильм провалился из-за странных сюжетных поворотов и недоработанного сценария. В итоге Берри получила антипремию «Золотая малина». На фоне шумихи вокруг «Женщины-кошки» кинокритик Билл Мюллер предложил отобрать у нее «Оскар» за лучшую главную женскую роль «Бал монстров»), заявив, что Берри получила награду по ошибке.
Энн Хэтэуэй
«Темный рыцарь: Возрождение легенды», 2012 год
Высокая и изящная Энн впечатлила зрителей сложными трюками, которые ее героиня с легкостью выполняла на высоченных каблуках. Позднее актриса призналась, что роль Женщины-кошки стала одной из самых трудных в ее карьере.
Фото: Kinopoisk.ru
Когда костюм для Энн Хэтэуэй был готов, выяснилось, что она в него не влезает. Пришлось экстренно и без того стройной актрисе худеть еще на 10 килограммов. Для того, чтобы поместиться в латексный комбинезон, Энн часами занималась в спортзале и оттачивала приемы восточных единоборств.
Обладательница «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Отверженные» одна из самых востребованных актрис. На ее счету больше 70 фильмов, многие из которых критики оценили высоко.
Зои Кравиц
«Бэтмен», 2022 год
Увидеть Зои Кравиц в роли Женщины-кошки поклонники фильмов о Бэтмене смогут только в марте 2022 года. В Instagram актрисы есть только одно фото со съемок фильма. В Сети гуляют фан-арты с изображением Зои в костюме героини, но официальный постер кинокомпания пока не публиковала.
Фото: Warner Bros/ Global Look press
Одновременно с «Бэтменом» состоится премьера еще двух фильмов с участием актрисы. Всего она снялась в 44 фильмах, самые известные из которых — это «Тронутые», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Люди Икс: Первый класс», «Фантастические твари и где они обитают», «Это очень забавная история».
Фото: Instagram, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, Getty Images, Dave Starbuck/Geisler-Fotopress, Chris Delmas, Warner Bros/ Global Look press