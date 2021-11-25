От Мишель Пфайффер до Холли Берри: голосуйте за самую горячую Женщину-кошку

Ли Меривезер

«Бэтмен», 1966 год

На большом экране Женщина-кошка впервые появилась в 1966 году. Перевоплотиться в нее доверили «Мисс Сан-Франциско», «Мисс Калифорния» и «Мисс Америка — 1955» Ли Меривезер.

До этого актриса и модель уже успела мелькнуть в нескольких сериалах, но главная роль ей досталась впервые. Отсутствие должного актерского опыта отрицательно сказалось на персонаже: Женщина-кошка в исполнении Меривезер была невероятно красивой, но при этом статичной и совсем не дерзкой.

Но после премьеры «Бэтмена» Ли стала много сниматься. Ей уже 86 лет, и она до сих пор востребованная артистка («Отчаянные домохозяйки», «Перри Мейсон», «Она написала убийство»), дважды номинированная на «Золотой глобус».

Джули Ньюмар

Сериал «Бэтмен», 1966 год

Одновременно с полнометражным фильмом на экраны вышел одноименный сериал. Здесь главную женскую роль исполнила дерзкая и сексуальная танцовщица Джули Ньюмар, которая на экране выглядела намного ярче Меривезер.