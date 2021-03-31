Снигирь, Темникова и другие звезды в «лохмотьях» за десятки тысяч рублей

Этой весной дизайнеры рекомендуют носить одежду с перфорацией. Так, Миучча Прада и Раф Симонс предложили водолазки из вискозы, напоминающие голландский сыр, и попросили за них более 93 000 рублей. Тренд полюбился Юлии Снигирь, которая недавно вышла на премьеру фильма «Маша» в total look от Prada с рваным джемпером в главной роли.