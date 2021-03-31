Снигирь, Темникова и другие звезды в «лохмотьях» за десятки тысяч рублей
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Прислушалась к модным советам с подиума и Елена Темникова, которая соскучилась по весеннему теплу и уже выгуляла «дырявый» тренч от Maison Margiela. Трендовый плащ с «системой вентиляции» обошелся певице более 215 000 рублей. Замечены модные «лохмотья» в образах Хайди Клум и Дженнифер Лопес. Кстати, в одной из съемок Джей Ло показала новое прочтение классики: строгая брючная двойка приобрела десятки нарочито небрежных перфораций.
Звездные модницы схватывают тренды буквально налету, и многие из них уже определили, какой оттенок будет самым модным в этом сезоне. Установка проста: ставку этой весной делайте на цвет, а за вдохновением — к образам селебрити на Passion.ru!
Фото: Instagram / Globallook / Vogue.com
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