Елена Темникова выгуляла дырявый тренч за 213 000 рублей

Елена Темникова носит свой модный улов поверх принтованной футболки и хвастается им со всех ракурсов в своем Instagram. Март в столице пока благоволит такой верхней одежде, но если очень хочется, то можно.

Ранее мы рассказывали о главных модных трендах весна-лето 2021. Спойлер: одежду для сна мы будем носить в офис, а нижнее белье выставлять напоказ. Подробнее — на Passion.ru.