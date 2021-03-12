Елена Темникова выгуляла дырявый тренч за 213 000 рублей
Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial
Изобретение бренда Maison Margiela — классический тренч цвета песка из плотного хлопка с перфорацией. «Дырявый» плащ, как у Темниковой, может стать вашим за круглую сумму в 216 000 рублей. Советуем поторопиться: перфорированная одежда набирает популярность, хоть и не все готовы это принять. Так, например, недавно в Сети высмеивали желтую водолазку Prada, которую Миучча Прада и Раф Симонс предлагают модницам за 93 300 рублей. Фолловеры сравнили дизайнерскую новинку с голландским сыром, восклицая: «Дьявол носит Гауда».
Елена Темникова носит свой модный улов поверх принтованной футболки и хвастается им со всех ракурсов в своем Instagram. Март в столице пока благоволит такой верхней одежде, но если очень хочется, то можно.
Ранее мы рассказывали о главных модных трендах весна-лето 2021. Спойлер: одежду для сна мы будем носить в офис, а нижнее белье выставлять напоказ. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenatemnikovaofficial
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