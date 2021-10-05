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Смотри в глаза: Деми Мур пришла на показ в комбезе с «опасным» декольте

Неделя моды в Париже движется к своему завершению, и одно можно сказать точно: на фоне событий, связанных с пандемией, это было масштабно. Дизайнеры представляли свои коллекции в режиме офлайн, на подиуме дефилировали легендарные топ-модели, а front row снова заполнили обитатели модного Олимпа и селебрити. На недавний показ Stella McCartney, например, приехала Деми Мур. И не одна, а с красавицей-дочкой Скаут Уиллис.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Деми Мур

Фото: Eastnews

Вместе они уже посещали шоу Chloé, а до этого Мур блистала в первом ряду Fendi. На этот раз образ актриса выбрала крайне дерзкий: вооружившись комбинезоном с экстремальным декольте и интригующей сеткой из последней коллекции Stella McCartney. Дополнил аутфит брутальный бомбер за 1 750 долларов (около 127 600 рублей), грубые ботинки и неизменные очки-авиаторы.

Скаут Уиллис зарифмовала объемные брюки цвета мела с перфорированным кроп-топом и классическим блейзером oversize. В завершение — босоножки с мерцающей сеткой и акцентная сумка цвета лазури.

Деми Мур и Скаут Уиллис

Деми Мур и Скаут Уиллис

Фото: Eastnews

Накануне в Париже прошел показ L’Oreal, для которого именитые модные Дома и молодые бренды представили свои образы. Шоу подняло тему прав и свобод женщин в мире. По-настоящему запоминающимся моментом стал выход 76-летней Хелен Миррен в дерзком образе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook