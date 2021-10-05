Смотри в глаза: Деми Мур пришла на показ в комбезе с «опасным» декольте
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Вместе они уже посещали шоу Chloé, а до этого Мур блистала в первом ряду Fendi. На этот раз образ актриса выбрала крайне дерзкий: вооружившись комбинезоном с экстремальным декольте и интригующей сеткой из последней коллекции Stella McCartney. Дополнил аутфит брутальный бомбер за 1 750 долларов (около 127 600 рублей), грубые ботинки и неизменные очки-авиаторы.
Скаут Уиллис зарифмовала объемные брюки цвета мела с перфорированным кроп-топом и классическим блейзером oversize. В завершение — босоножки с мерцающей сеткой и акцентная сумка цвета лазури.
Фото: Eastnews
Накануне в Париже прошел показ L’Oreal, для которого именитые модные Дома и молодые бренды представили свои образы. Шоу подняло тему прав и свобод женщин в мире. По-настоящему запоминающимся моментом стал выход 76-летней Хелен Миррен в дерзком образе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook