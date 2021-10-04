76-летняя Хелен Миррен на гигантских платформах «зажгла» на подиуме в Париже

Миррен — адепт естественного старения. Актриса доказывает, что любой возраст прекрасен и в каждом можно открыть в себе что-то новое. Так, например, Хелен зажгла на подиуме масштабного показа, для которого именитые дизайнеры и молодые бренды предоставили одежду из своих коллекций.

Звезда вышла в брутальном образе, выстроенном вокруг брючного костюма на базе приталенного блейзера и прямых брюк. Дополнили look босоножки на экстремально высоких платформах, на которых Миррен балансировала мастерски. В завершение — пара серег-хупов и яркий мейкап с акцентными стрелками.