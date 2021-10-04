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76-летняя Хелен Миррен на гигантских платформах «зажгла» на подиуме в Париже

Неделя моды в Париже продолжается, и 3 октября L’Oreal Paris организовали грандиозное шоу Le Defile. На фоне Эйфелевой башни дефилировали профессиональные модели и актрисы, а звездой показа стала 76-летняя Хелен Миррен. Событие было посвящено женщинам по всему миру, их правам и свободам.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хелен Миррен

Фото: Eastnews

Миррен — адепт естественного старения. Актриса доказывает, что любой возраст прекрасен и в каждом можно открыть в себе что-то новое. Так, например, Хелен зажгла на подиуме масштабного показа, для которого именитые дизайнеры и молодые бренды предоставили одежду из своих коллекций.

Звезда вышла в брутальном образе, выстроенном вокруг брючного костюма на базе приталенного блейзера и прямых брюк. Дополнили look босоножки на экстремально высоких платформах, на которых Миррен балансировала мастерски. В завершение — пара серег-хупов и яркий мейкап с акцентными стрелками.

Хелен Миррен

Хелен Миррен

Фото: Globallook

Среди красоток за 55, чей стиль даст фору молодым, — Анна Делло Руссо, блистающая в абсолютно прозрачных платьях Барби, Айрис Апфель, недавно отметившая сотый юбилей, и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook