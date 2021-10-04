76-летняя Хелен Миррен на гигантских платформах «зажгла» на подиуме в Париже
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Миррен — адепт естественного старения. Актриса доказывает, что любой возраст прекрасен и в каждом можно открыть в себе что-то новое. Так, например, Хелен зажгла на подиуме масштабного показа, для которого именитые дизайнеры и молодые бренды предоставили одежду из своих коллекций.
Звезда вышла в брутальном образе, выстроенном вокруг брючного костюма на базе приталенного блейзера и прямых брюк. Дополнили look босоножки на экстремально высоких платформах, на которых Миррен балансировала мастерски. В завершение — пара серег-хупов и яркий мейкап с акцентными стрелками.
Фото: Globallook
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Фото: Eastnews / Globallook