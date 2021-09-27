Деми Мур показала, как нескучно обыграть белый цвет в образе

Деми Мур нарядилась в бренды-герои с ног до головы, сделав ставку на элегантный total white. Актриса показала, как нескучно обыграть его — с помощью текстур и блеска драгметаллов. Последних не пожалела: акцентные украшения из новой коллекции Fendace и аксессуары с броской фурнитурой задали аутфиту правильное настроение. Мур сделала ставку на лаконичное сочетание приталенного жакета и юбки-карандаша с легендарным меандром Versace, дополненным мотивами Fendi.

К слову, на показе дебютной кутюрной линейки Кима Джонса для модного Дома в начале года Деми Мур отметилась еще ярче: актриса открыла шоу. Как это было — мы рассказывали здесь.