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Деми Мур показала, как нескучно обыграть белый цвет в образе

26 сентября в Милане состоялось, пожалуй, самое яркое событие Недели моды: Донателла Версаче и Ким Джонс поменялись ролями и представили коллаборацию двух легенд индустрии — Versace и Fendi. На подиуме — иконы девяностых по главе с Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, на первых рядах — Деми Мур, Элизабет Херли с красавцем-сыном, Кьяра Ферраньи, Дуа Липа и другие. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Слайд, который
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Деми Мур

Фото: Пресс-служба

Деми Мур нарядилась в бренды-герои с ног до головы, сделав ставку на элегантный total white. Актриса показала, как нескучно обыграть его — с помощью текстур и блеска драгметаллов. Последних не пожалела: акцентные украшения из новой коллекции Fendace и аксессуары с броской фурнитурой задали аутфиту правильное настроение. Мур сделала ставку на лаконичное сочетание приталенного жакета и юбки-карандаша с легендарным меандром Versace, дополненным мотивами Fendi.

К слову, на показе дебютной кутюрной линейки Кима Джонса для модного Дома в начале года Деми Мур отметилась еще ярче: актриса открыла шоу. Как это было — мы рассказывали здесь.

Деми Мур на показе Fendi Spring 2021 Couture

Деми Мур на показе Fendi Spring 2021 Couture

Фото: Пресс-служба

Ранее мы обсуждали, как прошел совместный показ культовых модных домов, который превратился в настоящий парад топ-моделей разных эпох. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: пресс-служба