Самые тонкие талии: Перминова и Шнурова померились дерзкими платьями

Мама четверых детей показала точеную фигуру в платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами от бренда Monot, в ДНК которого — минимализм и «чистые» линии. К нему — пара полупрозрачных «туфель Золушки» с фигурными каблуками и щедрым декором из страз. Финальный штрих — миниатюрная сумка-круассан.