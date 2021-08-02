passion.ru

Самые тонкие талии: Перминова и Шнурова померились дерзкими платьями

Елена Перминова отправилась с подругами на остров Капри, где посетила гала-ужин Unicef. Ненадолго отлучившись от семейных хлопот, модель зажигала в танце с возлюбленной Венсана Касселя Тиной Кунаки и весело проводила время. Для девичника — нескромное и самое модное платье сезона, оставляющее минимум места для фантазии.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Мама четверых детей показала точеную фигуру в платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами от бренда Monot, в ДНК которого — минимализм и «чистые» линии. К нему — пара полупрозрачных «туфель Золушки» с фигурными каблуками и щедрым декором из страз. Финальный штрих — миниатюрная сумка-круассан.

Не так давно в подобном наряде дефилировала Матильда Шнурова. Бизнесвумен вооружилась черным миди-платьем с эффектными разрезами и завязками по бокам. Дополнили образ мерцающие мюли Amina Muaddi в оттенке Hot pink, а в тон к ним — акцентные серьги. Голосуйте за победительницу модного баттла!

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Ранее мы определяли, чей образ с джинсами Maison Margiela круче: Виктории Лопыревой или Ксении Собчак. Переходите по ссылке, чтобы оставить свой голос!

Фото: Instagram @matilda.shnurova / @lenaperminova

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!