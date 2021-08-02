Самые тонкие талии: Перминова и Шнурова померились дерзкими платьями
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Мама четверых детей показала точеную фигуру в платье с экстремальным декольте и дерзкими разрезами от бренда Monot, в ДНК которого — минимализм и «чистые» линии. К нему — пара полупрозрачных «туфель Золушки» с фигурными каблуками и щедрым декором из страз. Финальный штрих — миниатюрная сумка-круассан.
Не так давно в подобном наряде дефилировала Матильда Шнурова. Бизнесвумен вооружилась черным миди-платьем с эффектными разрезами и завязками по бокам. Дополнили образ мерцающие мюли Amina Muaddi в оттенке Hot pink, а в тон к ним — акцентные серьги. Голосуйте за победительницу модного баттла!
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Ранее мы определяли, чей образ с джинсами Maison Margiela круче: Виктории Лопыревой или Ксении Собчак. Переходите по ссылке, чтобы оставить свой голос!
Фото: Instagram @matilda.shnurova / @lenaperminova
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