Шарлотта Генсбур в ультра-мини и Тим Рот с супругой на премьере фильма «Закат» в Венеции

На красной дорожке посвященной премьере блистали большая часть актерского состава во главе с режиссером и сценаристом. В основе сюжета фильма состоятельный мужчина, который планирует бросить свою семью, находясь в отпуске.

Звездой красной дорожки стала исполнительница главной роли 50-летняя Шарлотта Генсбур. Актриса появилась в ультракоротком черном комбинезоне без бретелей. Дочь великой актрисы и певицы Джейн Биркин дополнила свой образ блестящими гольфами и сумкой Yves Saint Laurent.

36-летняя актриса Иазуа Лариос появилась на красной дорожке в ярком длинном платье с декольте. Платье выполнено в трех цветовых сочетаниях: зеленого, синего и желтого. Волосы актриса оставила распущенными, а в качестве дополнения к образу выбрала бриллиантовые серьги.