Шарлотта Генсбур в ультра-мини и Тим Рот с супругой на премьере фильма «Закат» в Венеции
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
На красной дорожке посвященной премьере блистали большая часть актерского состава во главе с режиссером и сценаристом. В основе сюжета фильма состоятельный мужчина, который планирует бросить свою семью, находясь в отпуске.
Звездой красной дорожки стала исполнительница главной роли 50-летняя Шарлотта Генсбур. Актриса появилась в ультракоротком черном комбинезоне без бретелей. Дочь великой актрисы и певицы Джейн Биркин дополнила свой образ блестящими гольфами и сумкой Yves Saint Laurent.
36-летняя актриса Иазуа Лариос появилась на красной дорожке в ярком длинном платье с декольте. Платье выполнено в трех цветовых сочетаниях: зеленого, синего и желтого. Волосы актриса оставила распущенными, а в качестве дополнения к образу выбрала бриллиантовые серьги.
Фото: Getty Images
60-летний английский актер Тим Рот присутствовал на премьере своей новой картины в компании супруги Никки Батлер. Пара жената с 1993 года и считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе.
Никки выбрала для выхода классическое черное платье, дополнив образ цветными босоножками и клатчем. Тим отдал предпочтение черному смокингу.
Фото: Getty Images
Молодая актриса Элиза Катерина Эггер появилась на дорожке в струящемся платье серо-бежевых оттенков. В качестве аксессуара звезда выбрала клатч и голубой кулон, а волосы забрала в низкий хвост.
Фото: Getty Images
78-й Венецианский кинофестиваль продлится до 11 сентября. Всего в конкурсе участвуют 21 картина.
Фото и видео: Getty Images