Сияющие ботфорты и короткое платье-пиджак: 39-летняя Анна Семенович примерила дерзкий новогодний образ

Анна Семенович знает свои сильные стороны. Пышная грудь, длинные стройные ноги — именно их звезда чаще всего подчеркивает своими нарядами. Образ для съемки с новогодним настроением не стал исключением.

«Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди», — написала она.