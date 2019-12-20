Сияющие ботфорты и короткое платье-пиджак: 39-летняя Анна Семенович примерила дерзкий новогодний образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анны Семенович
Анна Семенович знает свои сильные стороны. Пышная грудь, длинные стройные ноги — именно их звезда чаще всего подчеркивает своими нарядами. Образ для съемки с новогодним настроением не стал исключением.
«Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди», — написала она.
«Анютка, хороша как всегда», «Ваууууу, Анюта, огонь. Красотка», «Фантастический образ! Просто отпад», «Супер сапожки! Шпильки тонкие?», «Огонь, отличный кадр», — восхищаются одни подписчики.
«Образ не очень, ноги крупные», «Ты себя видела?», «Ноги копытца», — критикуют другие.
«На самом деле это большая проблема для женщин, у которых пышные формы, им вообще практически невозможно найти красивые наряды, потому что они на груди не сходятся, на бедрах они висят», — жаловалась артистка в беседе с Passion.ru.
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Фото и видео: instagram
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