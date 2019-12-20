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Сияющие ботфорты и короткое платье-пиджак: 39-летняя Анна Семенович примерила дерзкий новогодний образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Семенович

Фото: Instagram Анны Семенович

Дерзкое фото Анны Семенович обсуждают в Сети.

Анна Семенович знает свои сильные стороны. Пышная грудь, длинные стройные ноги — именно их звезда чаще всего подчеркивает своими нарядами. Образ для съемки с новогодним настроением не стал исключением.

«Мои дорогие, мечтайте, ставьте цели, хотите и получайте! У вас все получится, все самое лучшее впереди», — написала она.

«Анютка, хороша как всегда», «Ваууууу, Анюта, огонь. Красотка», «Фантастический образ! Просто отпад», «Супер сапожки! Шпильки тонкие?», «Огонь, отличный кадр», — восхищаются одни подписчики.

«Образ не очень, ноги крупные», «Ты себя видела?», «Ноги копытца», — критикуют другие.

«На самом деле это большая проблема для женщин, у которых пышные формы, им вообще практически невозможно найти красивые наряды, потому что они на груди не сходятся, на бедрах они висят», — жаловалась артистка в беседе с Passion.ru.

Как оцениваете этот образ артистки вы?

Фото и видео: instagram

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