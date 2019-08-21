«Это большая проблема для женщин с пышными формами»: Анна Семенович посетовала на трудности выбора одежды

В самый разгар бархатного сезона в Сочи съехались самые любимые российские исполнители, чтобы принять участие в самом масштабном летнем фестивале «Звезды Русского Радио». Не обошла это мероприятие своим вниманием и популярная исполнительница Анна Семенович, чье яркое выступление и драйв добавили жару этим знойным вечером. Для выхода на сцену Семенович выбрала впечатляющий наряд, подчеркивающий ее женственную фигуру. Как оказалось, дамам с формами нелегко выбрать соответствующий наряд, поэтому певице пришла в голову идея помочь «аппетитным» женщинам с помощью подходящих платьев подчеркнуть свои достоинства, а не прятать их за бесформенной одеждой.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
«На самом деле это большая проблема для женщин, у которых пышные формы, им вообще практически невозможно найти красивые наряды, потому что они на груди не сходятся, на бедрах они висят. У меня вообще был смешной случай, когда у меня просто разорвалась блузка (оторвались пуговицы на груди) из-за того, что она меня слишком обтянула. И тогда я решила сделать такую коллекцию для женщин, которым есть, что показать. Потому что на самом деле все итальянские дизайнеры шьют одежду для очень субтильных девушек, но это неправильно, ведь женщина должна быть женщиной, у которой есть грудь и попа. Это нормально», - поведала исполнительница журналисту издания Passion.ru. И добавила, что оставаться в прекрасной форме ей помогает спорт, диеты и получение удовольствия от жизни.
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
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