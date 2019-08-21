«Это большая проблема для женщин с пышными формами»: Анна Семенович посетовала на трудности выбора одежды

«На самом деле это большая проблема для женщин, у которых пышные формы, им вообще практически невозможно найти красивые наряды, потому что они на груди не сходятся, на бедрах они висят. У меня вообще был смешной случай, когда у меня просто разорвалась блузка (оторвались пуговицы на груди) из-за того, что она меня слишком обтянула. И тогда я решила сделать такую коллекцию для женщин, которым есть, что показать. Потому что на самом деле все итальянские дизайнеры шьют одежду для очень субтильных девушек, но это неправильно, ведь женщина должна быть женщиной, у которой есть грудь и попа. Это нормально», - поведала исполнительница журналисту издания Passion.ru. И добавила, что оставаться в прекрасной форме ей помогает спорт, диеты и получение удовольствия от жизни.