Разрез от бедра и стройные ноги: Анна Семенович примерила элегантный образ для новой съемки

В новой съемке Семенович появилась в привычном для себя амплуа, позируя в максимально женственном образе. На ней – приталенное белое платье с глубоким декольте и юбкой на запах, открывающей стройные ноги. Аутфит дополнен миниатюрной каркасной сумкой и элегантной шляпкой, надетой поверх принтованного шелкового платка. Правда, от обуви на каблуке звезда отказалась, сделав выбор в пользу белых кед.
Фото: Instagram
«Женщина-праздник!», «Анна, ты прям как в 19 веке – элегантная леди», «Как аппетитно выглядите» – пишут фолловеры. От комментария в адрес Семенович не удержался и Денис Клявер. «На фото прекрасно все!» – восхитился певец.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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