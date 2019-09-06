Разрез от бедра и стройные ноги: Анна Семенович примерила элегантный образ для новой съемки

В новой съемке Семенович появилась в привычном для себя амплуа, позируя в максимально женственном образе. На ней – приталенное белое платье с глубоким декольте и юбкой на запах, открывающей стройные ноги. Аутфит дополнен миниатюрной каркасной сумкой и элегантной шляпкой, надетой поверх принтованного шелкового платка. Правда, от обуви на каблуке звезда отказалась, сделав выбор в пользу белых кед.