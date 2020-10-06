Шляпы пчеловода, наряды-«невидимки» и другие яркие тренды с Недели моды в Париже

Дух восьмидесятых с их любовью к гиперобъемным силуэтам питает список тенденций. Гипертрофированные плечи приобрели даже легендарные твидовые жакеты Chanel. В коллекции Louis Vuitton встречаются остромодные вариации на тему «дедушкиной» безрукавки с графичным верхом, а у Rick Owens деконструктивизм снова правит бал. Подсмотреть, как вписать тренд в образы на все случаи жизни советуем у Balmain: Оливье Рустен позаботился, чтобы высокие плечи были и у блейзеров для офиса, и у жакетов из денима.

Чего ожидать от будущей весны — рассказываем в отчетах с Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Читайте на Passion.ru.