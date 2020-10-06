Шляпы пчеловода, наряды-«невидимки» и другие яркие тренды с Недели моды в Париже
Фото: Vogue.com
Шляпы пчеловода от Kenzo
Фото: Vogue.com
Актуальный способ абстрагироваться от окружающего мира предлагает модный Дом Kenzo. ЕГо креативный директор Оливейра Баптиста серьезно озабочен спасением планеты и планирует удвоить популяцию тигров — символа бренда. На показе модели пробирались сквозь джунгли в широкополых шляпах и в «коконах» из защитной сетки, которая в некоторых образах спускалась почти до пола.
Наряды-«невидимки»
Фото: Vogue.com
Юбки-карандаши и свободные брюки из абсолютно прозрачного материала — тренд для смелых. Однако на том, чтобы раскрепоститься грядущей весной в один голос настаивают Acne Studios, Giambattista Valli и Balmain. Интересную вариацию на эту тему предлагает Christopher Esber, цитируя тренды 1990-х и 2000-х во главе со знаменитыми прозрачными комбинациями Кейт Мосс.
Текстуры с конфетной обертки
Фото: Vogue.com
Сиять — главная установка сезона, и продвигать ее в массы активно взялись Paco Rabanne и Isabel Marant. Дизайнеры провозгласили тотальное господство металлических текстур всех мастей: от блеска драгоценных металлов до конфетных оберток. Берем на карандаш для шумных вечеринок!
Яркость на максимум
Фото: Vogue.com
Неон снова приобрел монополию на подиуме, поэтому не советуем не списывать его со счетов. Оливье Рустен вооружил моделей трендовыми оттенками «электрической» фуксии и лайма, а Виржини Виар в новой коллекции Chanel экспериментировала с Барби-оттенками. Не боимся объединять флуоресцентные цвета в монолуки — смелее!
Плечи-гиганты
Фото: Vogue.com
Дух восьмидесятых с их любовью к гиперобъемным силуэтам питает список тенденций. Гипертрофированные плечи приобрели даже легендарные твидовые жакеты Chanel. В коллекции Louis Vuitton встречаются остромодные вариации на тему «дедушкиной» безрукавки с графичным верхом, а у Rick Owens деконструктивизм снова правит бал. Подсмотреть, как вписать тренд в образы на все случаи жизни советуем у Balmain: Оливье Рустен позаботился, чтобы высокие плечи были и у блейзеров для офиса, и у жакетов из денима.
Чего ожидать от будущей весны — рассказываем в отчетах с Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне и Милане. Читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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