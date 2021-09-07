Шейк в микрошортах и «мужской» рубашке устроила фотосессию на столе

Образ Ирины выстроен вокруг контраста черного и белого. В главной роли — микрошорты. Сенсационно короткие, едва заметные под одеждой, зато открывающие лучший вид на бесконечные ноги модели. В паре с ними — бланковая рубашка, будто позаимствованная в мужской половине гардероба, и объемный тренч — классика Burberry с узнаваемым клетчатым принтом.

Советуем запомнить еще один прием (помимо безупречного позирования в любых условиях). Лоферы в лучших традициях стиля преппи захватили модный осенний арсенал. Самые актуальные — на грубой подошве и с брутальной металлической фурнитурой. А трюк заключается в том, чтобы носить их с плотными носками контрастного цвета, как это делает Ирина Шейк и первые модницы Instagram.