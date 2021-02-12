Тренд на микс лакированных лоферов с трениками захватил Сеть

Чтобы быть на острие моды, нужно обзавестись мешковатыми трикотажными джоггерами или спортивным костюмом oversize, парой плотных высоких носков и классическими лоферами. Инфлюенсерам полюбилась модель от Prada, но на их месте может быть что угодно. Главное — с носками контрастного цвета, как у блогеров Эллен Клессон и Вики Рэйдер. Девушки смело сочетают черное с белым, миксуют полярно разные стили и текстуры.