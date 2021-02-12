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Тренд на микс лакированных лоферов с трениками захватил Сеть

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Эллен Клессон

Фото: Instagram @ellenclaesson

Еще недавно сочетание спортивных брюк и классических туфель казалось странным, зато теперь так наряжаются первые модницы Instagram. Тренд уже захватил Сеть и к весне не планирует останавливаться на достигнутом — берем на заметку!

Чтобы быть на острие моды, нужно обзавестись мешковатыми трикотажными джоггерами или спортивным костюмом oversize, парой плотных высоких носков и классическими лоферами. Инфлюенсерам полюбилась модель от Prada, но на их месте может быть что угодно. Главное — с носками контрастного цвета, как у блогеров Эллен Клессон и Вики Рэйдер. Девушки смело сочетают черное с белым, миксуют полярно разные стили и текстуры.

Instagram @ellenclaesson

Идею можно брать на вооружение не только с трениками. Например, ангел Victoria’s Secret Эльза Хоск зарифмовала черные лоферы с белыми носками и дополнила ансамбль широкими брюками. Тем же ходом воспользовалась Перниль Тейсбек, но с трикотажным платьем и все еще актуальным кожаным блейзером.

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Фото: Instagram

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