Селена Гомес повторила образ Пенелопы Крус с платьем-кейпом: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Стилисты подобрали для Селены Гомес силуэтное платье Louis Vuitton по мотивам кейпа. Акцентной деталью образа в духе современной Мэрилин Монро стал лиф-халтер с интригующим вырезом-каплей. В модном союзе с ним выступили босоножки Gianvito Rossi и роскошные украшения Boucheron. Любопытная деталь — моносерьга в виде стрелы Амура, будто пронзающей ухо насквозь.
История любви Пенелопы Крус и Дома Chanel началась в 1999 году, когда актриса вышла на подиум. Годами звезда кино является чуть ли не главным амбассадором — неудивительно, что ее модные хроники на 99% состоят из твидовых костюмов.
8 марта Крус провела на кинофестивале в Санта-Барбаре. Нетрудно догадаться, в какой бренд она была одета с ног до головы. В главной роли — платье-кейп цвета бургунди, которое будто и стало референсом для нового выхода Селены Гомес.
Голосуйте за самую стильную!
Dpa
Globallook
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