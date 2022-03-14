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Селена Гомес повторила образ Пенелопы Крус с платьем-кейпом: голосуйте, кто ярче

Селена Гомес блистала на красной дорожке кинопремии Critics Choise Awards, для которой выбрала максимально выигрышный наряд. Как минимум, потому что большая часть звездных коллег сделала ставку на спокойные оттенки — шампань и беж. Селена же вышла в платье жгуче-алого цвета и забрала себе все внимание публики и фотографов. Правда, подобный образ мы видели недавно на Пенелопе Крус — самое время рассудить модный спор!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Селена Гомес

Фото: GettyImages

Стилисты подобрали для Селены Гомес силуэтное платье Louis Vuitton по мотивам кейпа. Акцентной деталью образа в духе современной Мэрилин Монро стал лиф-халтер с интригующим вырезом-каплей. В модном союзе с ним выступили босоножки Gianvito Rossi и роскошные украшения Boucheron. Любопытная деталь — моносерьга в виде стрелы Амура, будто пронзающей ухо насквозь.

История любви Пенелопы Крус и Дома Chanel началась в 1999 году, когда актриса вышла на подиум. Годами звезда кино является чуть ли не главным амбассадором — неудивительно, что ее модные хроники на 99% состоят из твидовых костюмов.

8 марта Крус провела на кинофестивале в Санта-Барбаре. Нетрудно догадаться, в какой бренд она была одета с ног до головы. В главной роли — платье-кейп цвета бургунди, которое будто и стало референсом для нового выхода Селены Гомес.

Голосуйте за самую стильную!

Селена Гомес

Dpa

Пенелопа Крус

Globallook

Мы внимательно следили за премией Critics Choice, на которой было много запоминающихся моментов. Стилисты звезд постарались на славу! Например, Холли Берри похвасталась новыми имиджем, Леди Гага — декольте до пояса, а американская телеведущая Пейтон Лист на фоне происходящего вышла на красную дорожку в платье российского бренда. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

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